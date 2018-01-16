中国高寒地区唯一极高风险隧道贯通 全长2940米

原标题：中国高寒地区唯一极高风险隧道贯通 攻克诸多难题

图为开通瞬间，对面工作人员奔跑过来。（王智海）

中新网牡丹江1月16日电（孔祥文 丁旭 记者 史轶夫）16日，中国高寒地区唯一极高风险即风险等级最高隧道，被国内隧道专家定性为“国内高寒地区最大难题”——哈牡客专铁路爱民隧道胜利贯通。该隧道攻克了诸多难题，其创新做法值得中国高寒地区隧道建设借鉴。

中国铁建二十二局集团哈牡客专项目部经理李宝成介绍，全长292.995公里的哈牡客专是中国“八纵八横”高铁网中最北“一横”，是东北铁路快速客运网络的重要组成部分。同时，哈牡客专构成黑龙江省东部口岸绥芬河至内蒙古自治区口岸满洲里的运输大通道，对构建欧亚大陆桥的位置非常重要。

图为隧道胜利贯通，施工人员相拥而泣。（王智海）

哈牡客专高铁列车进入牡丹江市区时，将在郊外进入全长2940米的爱民隧道运行，至接近牡丹江站时再上行至地面，总体呈“V”字形，从而减少高铁开通对城市环境和百姓生活的影响，由此也使隧道高差41.8米，两边坡度分别是14.8‰、18‰，而高铁线路坡度一般为5‰。

中国铁建二十二局集团哈牡客专项目部隧道队长徐松说，爱民隧道地处我国寒冷地带，极端最低气温零下35摄氏度，面临防冻胀、防雪害和冬季施工等技术难题。全线穿越多处“松散沉积层”、“第三系泥沙岩”等地层，五级、六级围岩长度占比达95%，被称为“高寒地区地质博物馆”。特别是，隧道进口至1号斜井间，1号斜井至2号斜井区间的砂泥岩互层段等470多米地质软弱，甚至出现山体蠕滑，导致隧道拱架沉陷收敛严重，坍塌不断，现场施工几次不得不停下来。

图为贯通仪式现场。（王智海）

中国铁建二十二局集团哈牡客专项目部成立技术攻关小组，对隧道进口段蠕滑地质采取“抗滑桩防护+地表注浆”，对1号斜井至2号斜井区间的砂泥岩互层地段实施全帷幕注浆等方法，提高了土层自稳性，保证了安全掘进。

隧道设计大师史玉新深入现场勘察后认为，爱民隧道软岩占比国内罕见，特别是变形大，控制点多，中国铁建二十二局集团哈牡客专项目部技术攻关小组和有关专家一起，攻克了高寒、浅埋、偏压、富水、大跨等难题，其创新做法值得我国高寒地区隧道建设借鉴。（完）

责任编辑：刘光博