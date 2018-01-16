盐通高铁开工：江苏沿海高铁补最后一环 对接上海

原标题：盐通高铁开工：江苏沿海高铁补上最后一环，全面对接上海

沿海高铁终于齐了。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海铁路局获悉，1月16日上午，盐城至南通高铁正式开工建设。

盐通高铁正线长约156公里，设计时速350公里，计划建设工期4年。全线共设盐城、大丰、东台、海安县、如皋南、南通西等6个车站。

上海铁路局提及，盐通高铁是我国“沿海高铁通道的收官之作”。

澎湃新闻记者注意到，从盐城往北看，连盐铁路（连云港至盐城）、青连铁路（青岛至连云港）目前正在建设中，青岛至烟台、威海铁路则已建成通车。

盐通线往南看，沪通（上海至南通）铁路一期正在建设中，而浙江、福建、广东境内的沿海铁路则均已通车，时速在250公里和350公里不等。

盐通高铁的开工，意味着我国从南往北沿海大通道全部实现铁路提速。

此外，盐通高铁还将是长三角城际网和江苏省快速铁路网的重要组织部分，并与徐宿淮盐、沪通铁路共同构成京沪通道的重要辅助通道。

待上述铁路建成后，江苏高速铁路网将基本“编织”完毕。

届时，整个江苏长江以北地区均可通过盐城、南通节点快速南下上海。加上早已实现高铁来往的苏南地区，江苏未来将全面实现两小时甚至一小时内到达上海。

据公开报道，连盐铁路2018年内即可建成通车，徐宿淮盐、沪通铁路计划于2019年建成通车。

此外，连接沪宁的江苏中部“金腰带”北沿江高铁，目前已开展前期工作。

有铁路专家告诉澎湃新闻记者，江苏是沿海、沿江和陇海兰新（江苏连云港至新疆乌鲁木齐）交汇的唯一省份，有义务在三条大动脉上规划建设时速300公里以上的铁路。

盐通高铁的正式开工，不仅是对江苏中北部地区高铁建设短板的补强，在全国范围也具有战略意义。

责任编辑：初晓慧