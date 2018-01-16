台湾经济低迷 蔡英文却扬言要帮美国发展

原标题：不自量力！台湾经济低迷 蔡英文还扬言帮美国发展

蔡英文16日表示要尽一己之力，让美国在经济上有新的景象。图片来自台湾“中央社”

海外网1月16日电 岛内经济萎靡不振，蔡英文却表态要支持美国经济发展。蔡英文16日向“美台商会访问团”表示，美国经济政策面临转折期，台湾希望“尽一己之力协助美国，让美国在经济上能有新的景象”。

据台湾“中央社”报道，蔡英文办公室发布新闻稿称，蔡英文16日表示当前美国经济政策在面临转折期时，“在这样的时间点，政府经常需要做出很多的决定，有的时候需要智慧、有的时候需要勇气，这些都是很困难的决定”。

蔡英文还称，一直关注特朗普的经济策略，例如税改、放宽法规，以及在贸易、投资方面的政策。她甚至表示，“希望能够尽一己之力协助美国，让美国在经济上能有新的景象”，丝毫没有考虑到岛内经济近年来持续疲软的客观现实。

香港《大公报》16日发表的一篇评论文章，从台湾社会“低薪化”的困境讲起，客观描述了台湾经济发展的低迷现状。文章认为，多年来“低薪化”是台湾社会挥之不去的梦魇，名牌大学的教授也陷入薪资停滞不前的困境，主要与这些年岛内经济复苏缓慢有莫大的关系。

文章指出，岛内数据显示，2000年工业及服务业雇员的实质薪资（月薪）为46618元新台币（人民币约10146元），但16年后，即2016年工业及服务业雇员的实质薪资还比16年前少了86元（46532元新台币，人民币约为10127元）。台湾民众的薪资不是停滞，而是倒退。难怪连外劳也嫌台湾薪水低而决定返乡工作。

综观台湾这十多年的经济发展，可谓“王小二过年─一年不如一年”。2001至2012年台湾经济增长率平均3.72%，只有1991至2000年经济增长率6.24%和1981至1990年7.65%的一半。制造业附加价值率也由1991年的28.8%降至2011年的20.2%。国际货币基金组织最近把全球2017年经济增长率调高至3.6%，而台湾经济增长率纵然被调升，也只有2.6%。这反映了岛内竞争力不足、产业失衡。

岛内产业过度集中在电子、资讯领域，但随着韩国、中国大陆的科技制造业崛起，台湾科技业在竞争中逐渐走下坡路。而岛内服务业的高薪机会亦寥寥无几。有台媒批评台当局缺乏产业化思维，阻挠两岸服贸协议生效，致使台湾服务业限缩在岛内市场，既走不出去，也无力吸引外来投资，难以扩大规模，遑论提供高薪厚职了。

文章感叹，近年越来越多的台湾青年人到大陆求学、就业、创业，不仅是因为大陆提供了优惠措施，更因为岛内低薪化“无解”，让青年人对前景失去希望。台当局领导人蔡英文说，“改善年轻人的低薪问题是施政重点”、“最低工资3万元是她的梦想数字”云云。但看她执政一年多来，施政错漏百出、天怒人怨，“最低工资3万元”也真的只能是梦想了。

责任编辑：张建利