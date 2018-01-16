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桑吉轮沉没最新消息:油污集中区面积约69平方公里

桑吉轮沉没最新消息:油污集中区面积约69平方公里
2018年01月16日 23:58 央视新闻
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　　原标题：国家海洋局积极应对“桑吉”轮油污扩散

　　1月16日，国家海洋局中国海警2901、2146船继续在现场开展监视监测。另据悉，海警2307、2501、2305船编队和向阳红19船已抵达事故海域，积极开展事故应对工作。

　　据船舶现场监视，多次发现油污带。其中，9时，距沉船位置北侧2公里处发现长约9公里，宽50-500米的油污带，呈西北、东南走向；10时，距沉船位置西北侧19公里处发现东西走向，长约6公里，宽约1公里的油污带。

　　卫星遥感数据解译发现，16日图像覆盖海域监测到条带状油污分布区，油污集中区面积约69平方公里，另有约40平方公里有零星油污分布。

　　同时，国家海洋局工作人员在沉船周边海域开展现场监测，共采集31个站位水样。监测结果显示，部分站位发现黑色油污带，并伴有浓重的油污味。石油类物质浓度高值为997.5μg/L，超过第四类海水水质标准限值。2个站位的石油类物质浓度超过三类标准，13个站位的石油类物质浓度超过一类标准。

　　（央视记者 杨理天 王俊凯 ）

责任编辑：张岩

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