陕西乾县1000万斤酥梨遭滞销 3分钱一斤没人要

原标题：[帮转]3分钱一斤没人要！陕西乾县1000万斤酥梨遭滞销→

“320斤落果酥梨只卖了10块钱”，这是最近陕西乾县74岁果农郑爷爷的亲身经历。个大橙黄、又脆又甜的酥梨，没打农药不施化肥，汁水饱满，但就因为表皮有“果锈”，在这个看“脸”的时代只能贱卖。

唐朝 “皇家贡梨”如今销路难 每斤只卖3分钱

前不久，人民日报官方微博上发表了一条标题为《辛酸！7旬老人320斤落果梨卖了10块钱》的微博，引起了广大网友的关注，并获得了近万次转发。可是郑爷爷说，虽然卖出了300多斤梨，他们家还有3万斤，而这些酥梨只是乾县注泔镇南羊牧村大量销路困难酥梨中的极少部分。这些从唐朝开始就作为“贡梨”进献的果子，如今像秤砣一样沉沉地压在果农心上。

急寻好心网友！ 1000万斤酥梨仍待售…

截止到目前，其他村民家还有许多梨尚未出售。与郑爷爷同村的一位大姐，家里整整3万斤酥梨还没有卖出，由于家中老人生病住院，大姐为了照顾老人耽误了销售期，酥梨就堆在家中的房间内，经央视财经记者采访得知，这些梨如果按1元/斤出售，除去成本，大姐家的收入也不过一万多，天寒地冻，村里的道路泥泞，对于酥梨的运输很不利，如果这些梨在这个冬天卖不掉，那大姐家一年的辛苦就白费了。

不仅是乾县注泔镇，其周边的村庄主要经济作物也都是酥梨等水果。据了解，全县水果种植面积52万亩，年产58万吨，其中梨的种植面积达3.1万亩，年产10.5万吨，目前全县仍有1000万斤梨待售。

据悉，往年不等酥梨成熟就有大批客商上门收购，而今年冬天，酥梨成熟之后卖不掉，果商不收，无人问津。果农眼睁睁看着梨就要烂在家中仓库，欲哭无泪。

这些酥梨春节后就不能再存放了，如果届时价格下滑，对果农们将是严重损失。眼看着天气慢慢回暖，酥梨就都要烂掉果库里。农民十分着急焦虑，忙碌了一年辛辛苦苦，烈日下除草施肥，浇水，农民指望着卖酥梨营生，供孩子读书和一家人生活开销。现急寻好心网友帮帮果农，让果农们过一个暖冬！销售电话：18291055826， 021-61897188。

“互联网+”为酥梨赋能：郑爷爷的梨终于卖完啦！

早前滞销的消息刚出时，便迅速得到大量网友的围观，还引发一些电商平台的关注。在得知陕西郑爷爷酥梨销售困难的情况后，电商拼多多团队到达乾县南羊牧村，和郑爷爷取得了联系。

在人民日报微博发布了郑爷爷的故事后，一波又一波的电商平台已经来过，但郑爷爷家中还有1万5千斤梨没有卖出。

那些梨子上存在斑斑点点的“锈迹”，就是这果锈让郑爷爷的梨卖相变差，只能以3分钱1斤的价格卖给果汁厂。可是要知道，在整个乾县，就算是品相最好的梨，收购价也只有5毛钱1斤。

郑爷爷重病在身，老伴也沧桑干瘦，线上店铺负责人当即表示将郑爷爷家的梨全数收购。

“互联网+”为酥梨赋能 网友：良心水果 希望爱心传递下去

如今郑爷爷和一些村民的酥梨走到了网上，虽然在表象上略差一些，不过口味丝毫不受影响。在网上商店，梨的拼单价为11.9元/5斤，19.9元/8斤，相比外面水果店、路边水果摊要便宜很多，很多热心网友纷纷加入团购，很快销售一空，从留言反馈的内容中能看出大家对梨很满意。

“不错！不错！良心水果，水果很甜！”“本想献爱心买了好不好无所谓的，哪知道郑爷爷家的梨这么好。满满的一箱两层。还没有一个坏的，一看就是实在本分老实人家，没有化学纯天然的梨。感动。还会来的，吃个放心，纯天然的梨，准备推荐给单位里的人买。”

“满意，梨很好吃，希望爱心传递下去。”“满满一箱两层，各个金黄饱满，汁多味美，真正的纯天然，好梨！准备再买送给爸爸，爸爸最爱吃梨了。”这样的商品评价留言有很多，网友通过爱心行动尝到了好吃的酥梨。

目前郑爷爷的梨已经基本售空，但是全县仍有1000万斤梨滞销待售，现在已有许多电商平台加入提供销售渠道，但还有许多果农需要您的帮助，唐朝的贡梨，您不尝尝？用爱心，帮他们过个温暖好年！销售电话：18291055826， 021-61897188。

责任编辑：张岩