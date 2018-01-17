事关你的票子房子和车子 2018年这些变化你要知道

原标题：事关你的票子、房子、车子……2018年将有这些变化

中新网客户端北京1月17日电（记者 李金磊）2018年，大家关心的票子、房子、车子会有什么变化呢？岁末年初，随着国家部委陆续召开年度工作会议，新一年的重点任务和部署也浮出水面，同时近期也有不少政策出台落地。这些政策措施都将对民众的收入、买房、买车等产生一定的影响。

资料图：人民币。中新网记者 李金磊 摄

票子

——稳慎把握最低工资标准的调整频率和幅度

全国人力资源和社会保障工作会议提出，稳慎推进工资收入分配制度改革。2018年，要尽快出台实施国有企业工资决定机制改革意见，深化国有企业负责人薪酬制度改革，积极稳妥开展薪酬分配差异化改革试点，稳慎把握最低工资标准的调整频率和幅度。

中新网记者注意到，2017年有20多个省份上调最低工资标准，数量较2016年大幅增加。自2018年1月1日起，江西、辽宁、西藏等地区均上调了最低工资标准。

中国劳动学会副会长苏海南对中新网记者表示，最低工资标准上调，对保障和改善低收入工薪劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要，同时也会带动其他岗位工资水平、加班工资计算基数等提高。

资料图：医护人员在给患者治疗。 中新社记者 田进 摄

——扩大公立医院薪酬制度改革试点

全国人力资源和社会保障工作会议还提出，要以完善体现不同职业群体特点的工资收入分配政策为核心，加强制度设计，注重与公务员分类改革和事业单位改革有效衔接、协同推进。要扩大公立医院薪酬制度改革试点，研究建立公务员和企业相当人员工资调查比较制度。

近期，《关于扩大公立医院薪酬制度改革试点的通知》已由人社部等部门下发，鼓励试点医院积极探索，推进医疗、医保、医药联动改革，推动建立多劳多得、优绩优酬的激励机制，进一步调动医务人员积极性。

房子

——满足首套刚需、支持改善需求

全国住房城乡建设工作会议透露，2018年将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

易居研究院智库中心研究总监严跃进预计，满足首套刚需导向不变，支持改善性需求方面政策或略有放宽，不排除对首套房和二套房的认定、普通住房和非普通住房的划分等方面进行政策微调的可能。

北京住房公积金管理中心。中新网记者 李金磊 摄

——住房公积金贷款买房将更容易

住房公积金能有效减轻职工购房负担。据测算，一笔额度100万元、期限20年的住房公积金个人住房贷款，可比商业银行个人住房贷款节省利息支出20万元以上。但部分房地产开发企业拒绝购房人使用住房公积金贷款，严重损害了缴存职工合法权益。

为此，住建部等部门近期联合印发《关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知》，要求房地产开发企业不得以提高住房销售价格、减少价格折扣等方式，限制、阻挠、拒绝购房人使用住房公积金贷款，不得要求或变相要求购房人签署自愿放弃住房公积金贷款权利的书面文件。

随着这些监管措施的落地，职工用住房公积金贷款买房有望变得更容易些，将能实实在在享受到住房公积金带来的实惠。

资料图：市民办理新能源车专用号牌。 中新社记者 张瑶 摄

车子

——新能源汽车3年免征车辆购置税

对于想要买车的人来说，今年购置税政策有了变化。自2018年1月1日起，对购置1.6升及以下排量的乘用车，由2017年减按7.5%的税率征收车辆购置税恢复至按10%的法定税率征收。

购买新能源车则迎来利好。根据财政部等部门发布的公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。

——扩大高速公路分时段差异化收费试点

全国交通运输工作会议提出，2018年要进一步降成本，稳步扩大高速公路分时段差异化收费试点。巩固交通运输领域各类罚款、检查及涉企收费清理规范成果等。

会议还提出，新增高速公路电子不停车收费系统（ETC）专用车道2000条、用户1500万。

随着ETC专用车道变多，高速路分时段差异化收费试点扩大，对于有车一族来说，走高速不仅更加便捷，还有望享受到更多优惠。（完）

责任编辑：张岩