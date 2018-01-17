台商恐成历史名词？国台办：与实际不符耸人听闻

原标题：台商恐成历史名词？国台办：与实际不符 耸人听闻

中新网1月17日电 日前在东莞设厂的知名台商台升家具宣布21日起停产，有台媒报道说“台商恐成历史名词”。国台办发言人马晓光今天表示，假如是因为一家企业停产，台商就成了历史名词，有点耸人听闻。实际上现在在大陆还生活着几万家台商和台资企业。这样一些消息传言，与实际情况不符合。

资料图：国台办新闻发言人马晓光。中新社发 张勤 摄

国台办今日举行例行新闻发布会。有记者问，在2017年最后几天，两岸产业合作园区落户四川，可以说两岸合作又添了一个新平台。请发言人介绍一下2017年两岸产业合作的整体进展如何？今年2018年还会不会再增设两岸产业合作园区？另外，请发言人介绍2017年大陆主要台商投资区整体经营运营情况。

马晓光就此表示，首先要纠正一下，没有专门的台商投资区，台商在大陆投资三十多年来，只要是法规允许的地方都可以去。当然，从目前的情况看，主要集中在长三角、珠三角、环渤海、湖北、四川、重庆等等地方。但是这些年来，随着大陆经济改革、经济转型，乃至于扩大开放，台商投资大有向中西部转移的趋势。

他指出，至于两岸产业合作区，可能大家都已经注意到，为协助台资企业向中西部转移，帮助台商参加“一带一路”的建设，国务院台办会同发改委、商务部，先后于2017年9月和12月，在广西和四川设立海峡两岸产业合作区，其中位于广西的合作区包括防城港、崇左、钦州三个产业园，位于四川的合作区，包括成都、德阳、眉山三个产业园。目前，广西、四川两地都出台具体政策措施，抓紧建设合作区。合作区的交通优势、区位优势、成本优势吸引一大批台资企业前往考察。据了解，已有不少台资企业落户到了合作区内发展。

他进一步表示，今后，国台办将继续指导、支持、推进两岸产业合作区的建设，为台资企业拓展新的发展空间。

还有记者提问，在昆山实施的限污令影响了部分台商，未来大陆对于美丽中国，对于环境日趋重视，大陆方面会不会在新的一年跟台商展开新的协调或沟通？

马晓光表示，昆山实施限污令已经是个旧消息了。因为大家知道，大陆今年经济工作一项主要任务就是治理大气污染，台湾也面临着严重的本土化空气污染的困扰，大陆方面的治污之举，广大企业包括台资企业是能够理解的。

他指出，某些省市在可能造成污染的集中时段、集中的一些季节里采取一些限污措施，这根本上最终还是有利于企业转型升级，跟上大陆经济结构调整的步伐，从而获得更大的发展。

此外，有记者问，日前在东莞设厂的知名台商台升家具宣布21日起停产，有台湾媒体报道说“台商恐成历史名词”，请问发言人对此作何评论？

马晓光回应称，假如是因为一家企业停产，台商就成了历史名词，有点耸人听闻。实际上现在在大陆还生活着几万家台商和台资企业。如果看了不久前在江苏南京举行的台商台企成果展，就会惊叹于台商在大陆的发展成就。

他进一步指出，至于该记者提到的具体事情，这样一些消息传言，与实际情况不符合。据了解，东莞台升家具有限公司并非是永久停产，而是企业积极应对市场变化，进行暂时性的整改停产，等待新的内销生产线升级调整后，将对相关员工进行回聘，恢复生产。

责任编辑：初晓慧