快检查自家药箱 这20批次药不合格不要再用了

原标题：提醒丨快检查自家药箱！这20批次药不合格，不要再用了

1月12日，国家食品药品监督管理总局官网发布通告称，经中国食品药品检定研究院等9家药品检验机构检验，标示为武汉华龙生物制药有限公司等16家企业生产的20批次药品不合格。

不合格产品的标示生产企业、药品品名和生产批号为：

武汉华龙生物制药有限公司生产的批号为17100011、17100022、17100031的注射用生长抑素；

陕西盘龙药业集团股份有限公司生产的批号为20160901的安胃片；

长春银诺克药业有限公司生产的批号为20161103的大败毒胶囊和批号为20151001的尿塞通片；

四川菲德力制药有限公司生产的批号为161001的多酶片，四川依科制药有限公司生产的批号为160801的多酶片；

甘肃天森药业有限公司生产的批号为161201、161202的复方胰酶散；

通化新东日药业股份有限公司生产的批号为20160308的降脂宁颗粒；

钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司生产的批号为160301054的降脂宁颗粒（无糖型）；

药都制药集团股份有限公司生产的批号为161102的开胸顺气丸，山西华康药业股份有限公司生产的批号为20160502的开胸顺气丸，山西旺龙神农药业有限公司生产的批号为20151210的开胸顺气丸，呼伦贝尔松鹿制药有限公司生产的批号为20150602的开胸顺气丸，通药制药集团股份有限公司生产的批号为151204的开胸顺气丸，山东孔圣堂制药有限公司生产的批号为1606023的开胸顺气丸，太极集团重庆桐君阁药厂有限公司生产的批号为15070018的开胸顺气丸；

上海皇象铁力蓝天制药有限公司生产的批号为20160701的维生素E烟酸酯胶囊。

不合格项目包括崩解时限、干燥失重、装量差异、有关物质、水分、微生物限度等。

20批次不合格药品名单

对上述不合格药品，相关省级食品药品监督管理部门已采取查封扣押等控制措施，要求企业暂停销售使用、召回产品，并进行整改。

CFDA要求相关单位所在地省级食品药品监督管理部门对上述企业依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三、七十四、七十五条等规定，对生产销售不合格药品的违法行为进行立案调查，三个月内公开对生产销售不合格药品相关企业或单位的处理结果，相关情况及时报告总局。

新闻多看点

2017年12月17日，国家食药监总局发布《总局关于沈阳新地药业有限公司涉嫌违法违规生产马来酸氯苯那敏的通告（2017年第211号）》。

据通告，含“马来酸氯苯那敏”的药品批文有2112个。而且，都是用量非常大的药品，如小儿氨酚黄那敏、美敏伪麻口服溶液、维C银翘片、咳特灵胶囊、鼻炎片等。

责任编辑：刘光博