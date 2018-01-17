民航局:加大对互联网机票默认搭售行为处罚力度

原标题：民航局：将加大对互联网机票默认搭售行为的监管处罚力度

1月17日，中国民用航空局例行新闻发布会举行。中新网 图

1月17日，在中国民用航空局召开的例行新闻发布会上，中国民用航空局运输司司长刘锋介绍近期通过的《民航旅客国内运输服务管理规定（征求意见稿）》。

刘锋表示，原规定于1996年颁布，此次修订遵循简政放权，发挥市场机制决定作用；依法行政，维护消费者合法权益；适应民航运输新发展；提高对旅客真情服务水平的原则。

修订版更改了规章名称，将《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》调整为《民航旅客国内运输服务管理规定》，凸显对民航国内运输服务加强监管的修订初衷，明确消费者权益保护的监管重点：

一是新增了承运人在旅客购票时、购票后，对运输服务信息的告知义务，充分保护旅客的知情权及其他的合法权益。针对当前互联网机票销售中出现的默认搭售等行为明确予以禁止，维护旅客的知情权和自主选择权。

二是新增了超售时的消费者权益保护规定，明确超售处置原则，告知解释义务，补偿和退票原则，服务保障措施等等，确保最大程度保护消费者的合法权益。

三是新增承运人服务承诺和服务报告的内容，便于消费者获取承运人的服务质量信息，也便于政府监管部门掌握承运人管理事故差错、超售、残疾人旅客运输等服务质量信息。规范了客调变更和退票规则，根据运输实践对客票退改签规则予以了规范，统一规定了不同情形下的变更和退票的办理要求，更好的保护旅客的合法权益。

四是保障规章的可操作性和监管力度。为了使市场主体守法有预期，监管部门执法有依据，增加了监督管理和法律责任两章，对行业管理部门监督检查权，市场主体违规的处罚进行了明确规定，以确保新规章的可操作性和执行力度。目前规章的修订稿正在向全社会征求意见。

值得注意的是，《民航旅客国内运输服务管理规定》征求意见稿当中，明确提出了禁止默认搭售，也对默认搭售行为做出处罚的规定，对此，刘锋表示，近年来，随着互联网机票销售普及，互联网机票销售也出现一些乱象，默认搭售就是其中之一。

“所谓默认搭售，就是旅客通过互联网机票销售平台购买机票时，平台的机票预定页面已经将贵宾休息室、保险等附加服务设置为默认选项，很容易造成违背旅客主观意愿误买。默认搭售方式实际上侵犯了旅客的知情权和自主选择权。这两年民航局接到类似问题的投诉明显增多。”刘锋指出。

他表示，为了规范互联网机票销售，民航局于2017年8月发布了有关通知，要求禁止以默认选项的方式“搭售”机票以外的服务产品。这次《民航旅客国内运输服务管理规定（征求意见稿）》，将这个要求上升到了规章层面，并增加了相应的法律责任。“如果规章最终发布，民航局行政机关将加大监督检查力度，对于发现违反规章的行为实施行政处罚。”

责任编辑：初晓慧