刘强东盯上这个地区 准备带200亿大干一场

原标题：[热搜]刘强东“盯”上了这个地区，准备带200亿大干一场！

1月15日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在哈尔滨出席了京东与北大荒集团战略签约仪式。

“京东对东北经济振兴有充足的信心，我们计划未来三年在东北进行超过200亿元的投资，推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务。”刘强东表示。

2003年国务院首次提出“振兴东北”的战略，2016年再次提出全面振兴东北老工业基地战略，其中明确指出要积极推进落实“互联网+”行动，依托本地实体经济积极发展电子商务、供应链物流、互联网金融，加快发展现代化大农业，不断提升基础设施水平。

无人机成为合作亮点

京东与北大荒集团将在电子商务、云计算和大数据以及物流、金融、旅游等领域开展深入合作，以京东核心技术平台作为北大荒集团发展战略性转型的重要支撑，共同打造中国“互联网+农业”经济示范区。

▲ 京东集团与北大荒集团签署战略合作协议

双方合作的亮点项目之一，是京东与北大荒通用航空公司基于无人机的合作。借助北大荒通航飞机、机场、人力、保障等资源优势，双方将合作开展“通航+无人机”航空物流体系建设试点，打造覆盖全省多级联运网络；肇东机场将作为京东无人运输飞行器黑龙江运营中心；双方还将在植保无人机、京东农场等项目上展开合作，以无人机飞防作为整体农业服务的切入点，参与该农场农业生产管理全过程，利用无人机等高科技手段实现优质农产品全程可追溯。

京东与吉林省的战略合作涵盖了现代物流、数据服务、创业创新、医药、金融等诸多领域，其中的亮点则是“吉林省制造上京东”，双方将积极引导吉林省本地企业、老字号、著名商标等“吉货”品牌入驻京东商城。京东将为入驻京东商城的吉林省企业提供精准服务和支持，优先推介采购吉林省制造业优势产品，将吉林省的区域品牌打造成为全国知名品牌。京东将为吉林省工业企业打造专属的业务模式和场景化解决方案，推动工业品电商化采购。京东将在吉林省设立现代化商品区域采购中心，将吉林省优质特色商品推向全国。

电商扶贫：推动特色农产品外销

“我们大力投入物流基础设施建设，更看重的是如何帮助当地特色农产品外销，帮助东北的优质产品卖出一个好价钱。”刘强东说。

截止目前，京东已与黑龙江省扶贫办及8个县市签署农村电商及精准扶贫合作协议。京东平台为黑龙江开设了16家特产馆，九三豆油、完达山乳业、飞鹤奶粉、五常大米等众多黑龙江省知名品牌产品已通过京东自营走向全国。京东在饶河县以蜂产品合作社模式采取“合作社+分红”、“务工费+产量分红”、“返租倒包”、“保底收购”等多种方式，针对贫困户的不同情况进行精准扶持。京东众筹为抚远县“鲟鳇鱼子酱”筹集资金达114816元，为目标金额的592%。

▲ 京东帮助饶河黑蜂蜜销往全国

在吉林省，京东将中之杰、杞参、长白山酒业、宏宝莱、榆树钱、洮儿河、老韩头等众多吉林省绿色食品品牌纳入自营产品。京东吉林省扶贫馆对接吉林省15个贫困县，助力贫困县产品上行；2016年京东长白山特产馆帮助柳河县西腰沟村的贫困户销售十余万斤的蜂蜜，使贫困户当年脱贫；京东延吉特产馆帮助国家级贫困县龙井市贫困果农销售滞销苹果梨150吨。

在辽宁省，京东与东港市政府连续两年大力推动东港99草莓的销售，将这一绿色有机产品打造为网上爆品，带动东港当地草莓收购价格上涨1.5元/斤，种植农户增收1500万元。辽宁省在京东平台已开设了17家特产馆，辽宁的桃李面包、不老林糖果、真心罐头、天湖啤酒、沟帮子熏鸡等20余种知名品牌都成为京东上备受消费者青睐的品牌。

互联网、电商助力“振兴东北”

2017年京东提出了无界零售的战略，京东将把自己过去十几年积累的物流、技术、营销、服务等方面的能力向社会开放，帮助合作伙伴成长。全面向当地开放，扶持当地企业、机构的成长，同时惠及民生，最终实现区域经济的可持续发展。

互联网与电子商务的发展为东北振兴提供了弯道超车的机会。正如国家全面振兴东北老工业基地战略所指出的，坚持多策并举，“加减乘除”一起做，全面推进经济结构优化升级，加快构建战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局，是东北振兴的必由之路。相信随着以京东为代表的互联网领先企业不断加强在东北的投资与合作，东北地区将焕发出全新的活力，创造新的辉煌。

责任编辑：初晓慧