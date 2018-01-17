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周星驰等136名港澳籍委员当选新一届广东政协委员

周星驰等136名港澳籍委员当选新一届广东政协委员
2018年01月17日 22:38 中国新闻网
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　　原标题：新一届广东省政协委员人选产生 含136名港澳籍委员

　　中新社广州1月17日电 （记者 程景伟）政协第十一届广东省委员会常务委员会第二十四次会议17日下午在广州召开。会议协商决定政协第十二届广东省委员会委员人选共789名。

　　其中，中共委员人选303名，占人选总数38.4%；非中共委员人选486名，占人选总数61.6%。继续提名的委员338名，新提名的委员451名。

　　记者注意到，中共委员人选有王荣、邓海光、林雄、郑雁雄、袁宝成等；香港籍委员人选共101名，包括周星驰、岑少雄、霍启山、戴德丰、陈丹丹、陈幼南、郭基辉、王玉成、文沛荣、邓开荣等；澳门籍委员人选共35名，包括马志达、邓振宏、卢晓翩、叶颂声、朱海生、李从正等。

　　广东省政协主席王荣主持会议并讲话。中共广东省委常委曾志权作有关人事事项和政协第十二届广东省委员会委员人选的说明。（完）

责任编辑：张建利

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