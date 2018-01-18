王现坤任河北省辛集市代理市长(图/简历)

原标题：王现坤任河北省辛集市代理市长（副厅级）
1月17日，辛集市九届人大常委会举行第六次会议。会议决定任命王现坤为辛集市人民政府副市长，决定王现坤为辛集市人民政府代理市长。
王现坤简历
王现坤，男，汉族，1969年9月生，邯郸市人，1991年6月入党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，省委党校在职研究生。历任邯郸市邯山区委常委、办公室主任，邯郸市政府办公厅副主任，成安县委常委、常务副县长、县长、县委书记，邯郸经济技术开发区党工委副书记、管委会主任（副厅级），2018年1月任辛集市委副书记，市政府代理市长（副厅级）、党组书记。
出处：辛集发布
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