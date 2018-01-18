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王现坤任河北省辛集市代理市长(图/简历)

王现坤任河北省辛集市代理市长(图/简历)
2018年01月18日 13:25 澎湃新闻
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　　原标题：王现坤任河北省辛集市代理市长（副厅级）

　　1月17日，辛集市九届人大常委会举行第六次会议。会议决定任命王现坤为辛集市人民政府副市长，决定王现坤为辛集市人民政府代理市长。

　　王现坤简历

　　王现坤，男，汉族，1969年9月生，邯郸市人，1991年6月入党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，省委党校在职研究生。历任邯郸市邯山区委常委、办公室主任，邯郸市政府办公厅副主任，成安县委常委、常务副县长、县长、县委书记，邯郸经济技术开发区党工委副书记、管委会主任（副厅级），2018年1月任辛集市委副书记，市政府代理市长（副厅级）、党组书记。

　　出处：辛集发布

责任编辑：张玉

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