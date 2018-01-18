中日罕见步调一致减持美国国债 美元日子更艰难了

原标题：中日步调一致，美国遭两大“债主”减持，美元的日子更艰难了

北京时间1月18日凌晨，美国财政部公布的2017年11月数据显示，中国持有美国国债较上月减少126亿美元至1.177万亿美元，是3个月内第2次下降（其中，9月减持200亿美元，10月小幅增持84亿美元），但中国仍为美国第一大债权国。

除了中国，美国第二大“债主”日本也减持美国国债99亿美元，降至1.084万亿美元，连续4个月下降。

值得注意的是，中国和日本合计持有美国国债的份额下降到所有外国持有美国政府债务的大约36%，这是大约18年来的最低水平。

据中国新闻网报道，对于美国国债问题，中国国家外汇管理局新闻发言人本月11日曾表示，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。

从2017年前11个月的数据来看，中国所持美债规模总体呈上升趋势。美国财政部网站发布的数据显示，从去年2月份开始，中国连续七个月增持美债。

▲图片来源：视觉中国

对于中国减持美债，招商证券分析认为，10月外储涨幅收窄主要源于当月非美货币对美元贬值，汇率折算因素影响为负。此外，当月美债收益率小幅上升导致美债估值为负，美股上涨估值贡献为正。

不过，从9月初至今，美国10年期国债收益率一路走高。一般来说，国债收益率上升，意味着国债价格下跌，说明市场投资者看低国家信用，或者说担心国家偿还国债本金和利息的风险。

招商证券预计，美联储缩表和加息将支撑美元走强，中国资本外流压力会上升，但中国央行外汇占款仍难再现大波动。多项数据显示，过去美联储四次加息对中国跨境资本流动和汇率的影响逐渐减小。

不过，从2017年初至今，美元指数呈现下跌的趋势。

此外，目前美国偿债能力恶化，成为关注焦点，评级机构也不看好。

据《经济参考报》报道，1月16日，中国评级机构大公国际决定将美国的本、外币主权信用等级由A-下调至BBB+，评级展望负面。

这也是时隔5年后，大公国际再次给美国降级。

2013年10月17日，美国本、外币主权信用等级由A下调至A-，评级展望负面。

2013年后，大公对于美国本、外币主权信用等级连续3次均维持A-不变，评级展望为稳定。

在大公国际的评级体系下，美国现在的等级和秘鲁、哥伦比亚以及土库曼斯坦一样，并且还处在“负面展望”行列，让这次的降级消息显得更加明显。

大公国际称，美国的“政治生态”使政府“难以有效执政”，国民经济发展因此“偏离正确轨道”：

在党派斗争所构建的政治生态下，执政党以党派利益为优先，难以集中精力管理国民经济和社会发展。……上层建筑对经济基础的长期负向作用使美国中央政府偿债来源继续恶化，且这一趋势因政府大规模减税呈加速之势，对债务经济模式的愈加依赖将持续削弱中央政府偿债能力。

▲图片来源：视觉中国

对于美国债务问题，国际评级机构穆迪近日也发出警告。在《美国税改》（TaxReform-US）的报告中，穆迪指出，税改对于美国主权信用评级会带来负面影响，该报告认为美国税改会在未来十年间至少造成1.5万亿美元的财政赤字。而由于减税本身并没有办法弥补税收缺口，近期内也没有相应的支出削减计划来抵消财政收入的减少，所以降低美国债务规模的任务将更具挑战性。此外，由于既没有财政收入增长，也没有财政支出削减，美国的债务占GDP比例将会上升，偿债能力也将下降。

责任编辑：张玉