商务部回应美对华频出贸易投资保护措施:坚决维权

原标题：商务部回应美对华频出贸易投资保护措施：将坚决维权

资料图：商务部新闻发言人高峰。中新社记者 李慧思 摄

中国商务部回应美对华频出贸易投资保护措施：将坚决维权

中新社北京1月18日电 （记者 李晓喻）针对美国近期对华频出贸易投资保护措施，中国商务部新闻发言人高峰18日在北京回应称，中方会坚决捍卫自身合法权益。

2018年开年以来，美国对华贸易投资保护主义明显抬头。当地时间1月17日，美国一天之内三次对华出口产品采取贸易救济措施。

此外，中国企业近期赴美投资亦受困于“玻璃门”“弹簧门”。因担心中国通讯厂商的政府背景，美国国会议员上周提出议案，要求禁止政府机构及其相关单位使用中国公司的通讯产品。

对此，高峰在当天举行的新闻发布会上说，美方此举是在向市场发出“错误信号”，不利于中美信息通讯产业的合作，也动摇了中国企业对美国营商环境、投资环境的信心。

针对中美经贸摩擦是否将进一步升级问题，高峰称，中方始终认为中美两国的经贸合作利益远远大于分歧。两国元首日前在通话中再次就双边经贸合作达成重要共识，为两国经贸关系的发展进一步指明了方向。“我们希望贸易摩擦不会升级，但也会坚决捍卫中方的合法权益。”

他表示，希望美方能够与中方相向而行，以发展的眼光和建设性的方式，推进中美经贸领域务实合作，在合作中化解矛盾，在发展中解决关切，在对话中避免风险，以实际行动维护中美经贸合作的良好发展势头，始终推动中美经贸关系在正确的轨道上前行。（完）

责任编辑：刘光博