贵州去年处分1.7万人 查多名严重违纪厅局级干部

原标题：贵州省纪委去年处分1.7万人，包括一批严重违纪厅局级干部

1月17日，记者从贵州省纪委获悉，2017年全省纪检监察机关以零容忍态度惩治腐败，持续释放不敢腐的震慑效应，共立案17362件，结案17217件，处分17857人。

2017年，贵州省纪委突出重点人、重点事、重点领域，紧盯不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，严肃查处了黔西南州人大常委会原主任周玉仁、省食药监局原局长董穗生、省档案局原巡视员曾健、望谟县委原书记余越前等一批严重违纪案件。

全省纪检监察机关聚焦脱贫攻坚战略实施，开展两轮“访村寨、重监督、助攻坚”专项行动，对“村霸”“寨霸”和乡村干部侵吞挪用惠民资金等突出问题进行大排查、大督查、大整治；在全省统一部署开展对村级公益事业“一事一议”财政奖补资金、20个极贫乡镇精准扶贫建档立卡、易地扶贫搬迁工程项目资金等专项监察，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

“打虎”“拍蝇”的同时，“猎狐”脚步不停歇，省纪委把追逃、追赃、防逃工作作为遏制腐败的重要一环，在“天网行动”中追回外逃人员13人。

此外，全省纪检监察机关探索市州党委统一领导下的县市区交叉巡察、提级巡察，着力提高发现问题的能力和水平。2017年以来，完成十一届省委第十轮对18个省直单位巡视整改情况的专项检查及十二届省委对9所省市共管高校、9家省管国有企业和20个极贫乡（镇）所在县（市）、14个深度贫困县、2016年度脱贫攻坚考核排名靠后5个县的专项巡视，各市县共完成对396个单位巡察工作。

来源：多彩贵州网

责任编辑：张玉