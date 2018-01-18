熊文修被通报严重违纪 曾任河南警察学院党委书记

原标题：熊文修被通报严重违反组织纪律，此前任河南警察学院党委书记

据《河南日报》2018年1月18日消息，1月17日，政协第十一届河南省委员会常务委员会第二十五次会议通过了关于撤销熊文修、张学溥中国人民政治协商会议第十一届河南省委员会委员资格的决定。

该决定称， 中国人民政治协商会议第十一届河南省委员会委员熊文修因严重违反组织纪律、张学溥因涉嫌刑事犯罪，根据《中国人民政治协商会议章程》第二十九条的规定，撤销熊文修、张学溥中国人民政治协商会议第十一届河南省委员会委员资格。

澎湃新闻注意到，这是官方首次披露此前担任河南省公安厅党委委员、河南警察学院党委书记的熊文修严重违反组织纪律的消息。

公开新闻报道显示，熊文修，1957年8月出生，中央党校研究生学历。他曾担任过河南驻马店副市长、市公安局长，河南省公安厅副厅长、政治部主任等职，后于2011年7月被免去省公安厅副厅长职务。此后，熊文修曾以“河南省公安厅党委委员、河南警察学院党委书记”身份出现在公开报道中。

另一名被撤销省政协委员资格的张学溥因涉嫌文物犯罪，此前上了公安部A级通缉令，目前已逃往国外。

责任编辑：张玉