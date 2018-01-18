桑吉轮监视现场：东侧持续冒油 疑似有燃料油泄漏

原标题：桑吉轮东侧仍在持续冒油 疑似有燃料油泄漏
据国家海洋局东海分局海监飞机和船舶现场监视，多次发现油污带。6时，距沉船点东侧2.5公里处发现仍在持续冒油，疑似有燃料油泄漏。11时许，在距沉船点西侧约4公里处发现长约13公里、宽1公里的油污带；距沉船点东北方向4公里处发现长约20公里、宽4公里的彩虹色油污带，伴有明显的柴油味道；15时许，距沉船东北方向4公里处发现长约10公里、宽约6.5公里呈彩虹色和银白色的油污带。
卫星遥感数据解译发现，18日在图像覆盖海域监测到3处条块状溢油分布区，总面积约20.7平方公里。其中面积最大溢油分布区约17.4平方公里，面积最小溢油分布区约1.6平方公里。溢油分布区较17日减少。
国家海洋局工作人员在沉船周边海域开展现场监测，共采集22个站位水样。监测结果显示，4个站位的石油类物质浓度超过二类标准（50μg/L）。（央视记者 杨理天）
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