原标题：香港冬季流感活跃度持续上升 死亡个案增至24例

新华社香港1月18日电（记者郜婕）香港特区政府卫生防护部门18日公布的最新监测数据显示，香港进入冬季流感季十余天来，流感活跃程度持续上升，共出现44例严重流感个案，包括24例死亡个案。

特区政府卫生署卫生防护中心在每周四发布的《流感速递》指出，本月7日至13日，即进入冬季流感季后一周内，定点普通科诊所和定点私家医生呈报的流感样病例在每千个接诊病例中所占平均比率分别为6.6例和57.8例，均明显高于前一周。

这一时段内收集的呼吸道样本中，季节性流感病毒阳性百分比为16.73%，高于10.7%的基线水平，也高于前一周的15.13%，表明本地流感活跃程度持续上升。检测和分析显示，眼下流行的主要为乙型流感病毒。

根据特区政府卫生防护中心联同公私营医院进行的流感监测，7日进入冬季流感季至17日，香港共出现44例严重流感个案，包括24例死亡个案。其中，成人严重个案41例，包括23例死亡个案；未成年人严重个案3例，包括1例死亡个案。

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