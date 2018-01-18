原标题：2017年中国经济数据今日公布 GDP总量料破80万亿

中新网客户端北京1月18日电（记者 程春雨）按照日程安排，国家统计局今日将公布2017年国内生产总值（GDP）等重磅经济数据。按照官方预计，2017年中国GDP有望超过80万亿元人民币，全年增速6.9%左右，整体形势好于预期。

资料图：一处刚建设完工的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

2017年GDP料破80万亿 增长6.9%左右

国家统计局数据显示，2017年前三季度中国GDP同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点。其中一季度、二季度、三季度分别增长6.9%、6.9%、6.8%，连续9个季度运行在6.7-6.9%区间，保持中高速增长。2017年经济增长“成绩单”如何，备受全球瞩目。

1月10日，国务院总理李克强在柬埔寨出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议时表示，过去一年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右。

李克强表示，过去一年，我国大城市城镇调查失业率创多年来的最低；进出口扭转了连续两年下降的局面；财政收入、居民收入和企业效益明显好转；债市、股市、房市平稳运行，外汇储备持续增加，企业杠杆率稳中有降。

经济总量上，中国经济总量已从2012年的54万亿元稳步增长到2016年的74万亿元。国家发改委主任何立峰曾在2017年10月份表示，今年底经济总量将超过80万亿元。2017年前三季度中国经济总量已达59.33万亿元。

图为繁忙的厦门集装箱码头。中新社记者 王东明 摄

目前，部分2017年指标数据已经披露。数据显示，前10月城镇新增就业1191万人，提前完成全年就业目标；全年居民消费价格指数（CPI）涨幅为2.0%，完成了全年3%左右的物价调控目标；进出口总值增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面；中央企业实现利润首次突破1.4万亿元，增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。

随着中国经济强劲增长以及对外需求的明显拉动，2017年四季度，国际货币基金组织（IMF） 和世界银行先后上调中国经济增长预期。联合国日前发布《2018年世界经济形势与展望》认为，2017年全球经济增长的三分之一来自中国。

2018年中国经济望保持稳中向好

“当前中国经济形势运行总体平稳、稳中向好的态势明年还能够延续下去。”国家统计局新闻发言人毛盛勇上月在国新办发布会上表示，全球经济整体在复苏，全球贸易也在比较快地增长，这是一个好的外部环境。

毛盛勇还表示，从内部来看，消费能够延续规模持续较快增长、结构升级步伐继续加快、对增长的贡献持续提升的良好态势。当前投资呈现出缓中趋稳的态势。明年总的来看，制造业在加快振兴，制造业投资有可能会继续回升，基础设施保持相对平稳，房地产投资也不会有大的起落，所以整个投资应该还能够保持总体平稳的发展态势。

当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中央经济工作会议指出，2018年，要围绕推动高质量发展，做好深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平等8项重点工作。

2018年《经济蓝皮书》。中新网记者 李金磊 摄

中国社会科学院的2018年《经济蓝皮书》指出，2018年经济增长存在许多积极因素：新一轮对外开放，以及“一带一路”建设的积极推进将稳定和激发中国的外部需求；中国就业规模持续扩大，调查失业率保持在2013年以来的最低位；社会稳定，居民收入稳步增长，消费者预期稳定，消费新业态高速发展，消费质量不断提升。

蓝皮书预计，2018年我国GDP增长率为6.7%，不会发生“硬着陆”。因为经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件，就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。（完）

责任编辑：张岩