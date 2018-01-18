单霁翔：要打造不排队故宫 不能抽风式地偶尔办展

原标题 单霁翔：要打造不排队的故宫，不能抽风式地偶尔办展

中新网客户端北京1月18日电（记者 宋宇晟）故宫博物院院长单霁翔17日在北京的一场演讲中回顾了故宫的2017年，也给故宫的未来发展提出了目标。他当日透露，故宫将于今年5月1日开放位于南大库的家具馆，未来紫禁城开放面积要超过85%。提及去年引发游客排队的“千里江山”特展，单霁翔表示要打造“不排队的故宫博物院”。“故宫要办好的展览，人们有对文化的需求，我们不能抽风式地偶尔办一个。”

资料图：文物修复人员在故宫文物医院工作。中新社记者 杜洋 摄

故宫医院运行一年：在研究修复唐卡

故宫文物医院于2016年末正式挂牌。2017一整年，这所“医院”运行如何？单霁翔介绍，“我们建这所文物医院，下了很大力量。我们拿出361米长的建筑群，汇集了约200名‘医生’。世界各国博物馆现在有三四十名文物修复人员已经了不起了。为什么我们要200名？就是因为他们一半以上都是科学家，都是进行文物分析、监测、出探伤报告的。”他认为，只有这样才能针对每一件文物的具体状况完成文物修复。

“这所‘医院’配置了先进的、适合文物修复的设备。比如分子结构分析、3D打印的设备、文物专用的CT机……当上百台这样的设备进入我们的修复领域的时候，我们真是如虎添翼。”

单霁翔透露，故宫目前在研究修复唐卡。“我们把唐卡放大100倍以后，每一根金丝银线、材料成分都清清楚楚。这样我们在修每一个细节的时候都不会走样，都会尊重原状不改变。这样我们才有信心说我们敢于修唐卡了。今天能够科学修复的只有这一处。”

他还表示，这所“医院”是开放的，全世界各国的同行都可以来交流，民众可以来参观。“我们的工作条件在不断改善，这是一期工程，二期还会有个3万平米的文物医院。”

资料图：观众有序参观千里江山特展。 杜洋 摄

要打造“不排队的故宫博物院”

“文物修好了要举办更多展览。”单霁翔在当日的演讲中再次提及2015年《清明上河图》展出所引发的“故宫跑”。他坦言，展览期间，有游客排队等到凌晨，“当时把故宫的800多盒方便面全发出去了”。“我们熬过非常难忘的一段时光，印象非常深刻。”

类似的情况在去年的“千里江山——历代青绿山水画特展”中再次出现。“‘千里江山’展第一天就出现排长队的状况，游客一度要排四五个小时才能观展。”

“我们意识到不能再发方便面了。我们要打造‘不排队的故宫博物院’。”单霁翔说，展览开始几天后，故宫博物院对陈列《千里江山图》的午门正殿展厅实行发号分时参观措施。每天免费发放16个时段的号码，每半小时放行该时段的150名观众进入午门正殿展厅。

“领到号的观众就可以走了，可以去看别的展览，也可以喝茶、买东西……看自己是什么时段的，到时间了再进去。这样就解决了排队的问题，一刻钟、二十分钟就可以看到展览。”他说。

不过要根本解决这样的问题还要多办高质量展览。单霁翔说：“故宫要办好的展览，人们有对文化的需求，我们不能抽风式地偶尔办一个。”

资料图：故宫博物院院长单霁翔。中新社记者 刘关关 摄

开放面积要持续增长

近年来故宫的开放面积不断扩大，“2014年故宫的开放面积达到52%，2015年开放面积达到65%，前年达到76%。去年还在统计，可能达到80%左右。很多地方原来是非开放的、观众止步的区域，今天开放了。”

新的一年，故宫博物院开放面积再次扩大。故宫官网显示，自2018年元旦假期起，故宫启祥门常年对观众开放，同时启祥门至隆宗门广场段也成为了故宫博物院的开放区。

单霁翔当日还透露，故宫将于今年5月1日开放家具馆。记者了解到，即将开放的家具馆位于故宫南大库，原是存放家具的仓库，也是紫禁城里最大的库房。

单霁翔表示，未来故宫开放面积要持续增长。“这需要做两件事。一是把古建筑都修好。故宫的23万平米的古建筑还有5.1万平米没有开放，正在修缮或布展。这两年多的时间要把它都开放了。”

“再有我们的员工都挤在紫禁城里面，影响开放、影响安全。我们正在调整。我们把和可移动文物打交道的员工集中在西部，把跟古建筑打交道的员工集中在东面，把为观众服务的部门集中在北面。这样750人在故宫里面。我们一共1500名员工，另外750名员工，将由院长、副院长带队离开紫禁城。这样我们未来就能实现紫禁城开放面积超过85%。”他说。（完）

责任编辑：张岩