原标题：重庆至贵阳铁路1月25日开通运营 两地2小时可达

中新网客户端1月18日电（记者 马学玲） 记者从中国铁路总公司获悉，1月25日，重庆至贵阳铁路将开通运营，打通我国成渝地区乃至西南地区至华南及华东地区的快速铁路通道，为即将到来的2018年春运增加了一条大能力运输通道。

重庆至贵阳铁路自重庆西站引出，经綦江、遵义、息烽，终到贵阳北站，全长347公里，为客货共线双线电气化铁路。全线新建重庆西、珞璜南、綦江东、赶水东、桐梓北、桐梓东、娄山关南、遵义、龙坑、遵义南、息烽、修文县等12个车站，初期最高运营时速200公里。

重庆至贵阳铁路于2013年5月开工建设，2017年10月开始联调联试。全线开通前，铁路总公司坚持把工程质量安全摆在首位，精心组织成都局集团公司、渝黔铁路有限责任公司等单位，严格落实各项规定和标准，认真做好项目联调联试、验收、设备达标评定、安全评估等工作，采取有力措施，对隧道、路基、桥梁、站房和四电工程质量进行全面检查，对邻近线路的采砂采石、危爆物品场所、公路并行段等影响到开通的问题全部进行了依法整治，达到了按设计速度目标值开通的条件，实现了建设与运营的无缝衔接，满足了渝贵铁路安全、稳定运营的要求。重庆至贵阳铁路开通初期，将安排旅客列车66对，其中重庆至贵阳列车8对、重庆至广州列车9对、重庆至昆明列车6对。重庆至贵阳、广州、昆明最快列车的运行时间将由原来的约9小时、12小时、19小时，分别缩短至2小时2分、7小时10分和4小时40分。

重庆至贵阳铁路是我国西北、西南至华南地区快速铁路通道的重要组成部分，与兰渝铁路、贵广客专共同构成高标准、大能力、快速度的铁路通道，也是沟通重庆、贵阳两市的城际快速铁路。该铁路的开通运营，可大大缩短重庆与贵阳间的时空距离，改善区域交通结构，极大便利沿线群众出行，带动沿线旅游资源开发和中小城市发展，促进西南、西北与珠三角、港澳等地区人员、物资交流，对打通成渝地区南下通道、缓解该地区春运运力不均衡不充分的矛盾，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门1月19日9时开始发售渝贵铁路相关列车车票。

责任编辑：刘光博