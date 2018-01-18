浙江疾控:今年以来14岁以下流感病例比去年增15倍

原标题：浙江省疾控：今年以来14岁以下流感病例比去年同期增15倍

浙江省疾控中心1月17日发布数据：今年1月1日~16日，浙江共报告流感15528例，14岁及以下人群为发病主要人群，其中0~6岁人群报告发病6150例，占39.61%；7~14岁报告发病4334例，占27.91%。

“这半个月报告的14岁及以下流感病例数，比去年同期增加了15.15倍，已接近去年全年同年龄组发病数。”省疾控中心专家向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示。

据介绍，目前浙江门诊、急诊流感接诊病例高于过去五年同期水平，流感处于季节性高发的峰值，流感病毒检测阳性率也达到往年的高峰水平，在学校、托幼机构、养老院等重点场所流感暴发的风险较高。

疾控专家表示，儿童的免疫力相对较低，而幼儿园、学校人员密集，更易感染。儿童是流感高危人群，5岁以下更易发生严重并发症，引起急性喉炎、中耳炎、气管炎、支气管炎及肺炎等都比成人常见，更应加强预防。

“接种流感疫苗是预防最有效的措施，尤其推荐儿童、老人、孕妇接种。”疾控专家表示，目前使用的流感疫苗包含甲1、甲3和乙型V株三个组分，接种一次可预防三种型别的流感，“我国现在流行四种病毒型别的流感，即甲1、甲3、乙型V株和Y株，一次接种可预防大部分流感病毒引起的感染。因为乙型Y株不被保护而拒绝接种是不明智的。”

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责任编辑：张玉