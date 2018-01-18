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过去40年中国发生了哪些变化 这张图给你全解析

过去40年中国发生了哪些变化 这张图给你全解析
2018年01月18日 23:37 央视财经频道
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　　原标题：一张图，见证改革开放！我们处在最好的时代。。。

　　今天我国2017年全年宏观经济数据公布

　　中国GDP总值超过 82万亿元

　　26年前的今天

　　也就是1992年1月18日

　　邓小平开始到武昌、深圳、珠海、上海

　　等地视察

　　梳理改革开放经验教训的南方谈话

　　就是在这次视察中诞生的

　　1978年，十一届三中全会

　　做出了改革开放的重大决策

　　今年是改革开放40周年

　　40年

　　对一代人意味着什么？

　　40年

　　对一个国家意味着什么？

　　40年前的1978年

　　中国GDP总值只有3500多亿元

　　而2017年

　　中国GDP总值达 827122亿元

　　一个国家为何能在40年间

　　发生翻天覆地的变化？

　　一张图，见证改革开放！

　　我们处在最好的时代。。。

责任编辑：张岩

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