过去40年中国发生了哪些变化 这张图给你全解析

原标题：一张图，见证改革开放！我们处在最好的时代。。。
今天我国2017年全年宏观经济数据公布
中国GDP总值超过 82万亿元
26年前的今天
也就是1992年1月18日
邓小平开始到武昌、深圳、珠海、上海
等地视察
梳理改革开放经验教训的南方谈话
就是在这次视察中诞生的
1978年，十一届三中全会
做出了改革开放的重大决策
今年是改革开放40周年
40年
对一代人意味着什么？
40年
对一个国家意味着什么？
40年前的1978年
中国GDP总值只有3500多亿元
而2017年
中国GDP总值达 827122亿元
一个国家为何能在40年间
发生翻天覆地的变化？
一张图，见证改革开放！
我们处在最好的时代。。。
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