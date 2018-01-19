去年中国出生多少小孩?最新数据暴露一个严峻现实

原标题：2017年中国生了多少小孩？最新数据暴露一个严峻现实

2015年10月29日，中共十八届五中全会在北京闭幕，当天发布的公报宣布“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”，标志着我国在坚持计划生育基本国策的基础上，告别了已实施35年的“一孩政策”的时代。

从2013年十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”，到2015年十八届五中全会提出“全面二孩”，中国人口政策逐步放开的趋势，也引起了了全世界的瞩目。

如今，“全面二孩”政策已经完整施行了两年，但出生人口数量却要低于国家卫计委当初的预测。

根据昨天（1月18日）国家统计局公布的数据，2017年中国全年出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰，与2016年相比，这两个指标均有下降。

那么，为什么放开二孩生育后，努力为自己的宝宝添一位弟弟妹妹的父母并没有想象的那么多呢？

国家卫生计生委计划生育基层指导司负责人表示，养育成本高、托育服务短缺、女性职业发展压力大是民众生育意愿相对缺乏的主要原因。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）

不过，每经小编（微信号：nbdnews）注意到，随着国人“重男轻女”思想逐渐淡化，社会风气更趋于平等化，中国的性别比例也在恢复平衡，“男多女少”的局面得到显著改观。

出生人口下降，老龄化加深

2018年1月18日，国家统计局局长宁吉喆在国务院新闻办举行新闻发布会。

据宁吉喆介绍，截至2017年末，中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）139008万人，比上年末增加737万人。

全年出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰；死亡人口986万人，人口死亡率为7.11‰；人口自然增长率为5.32‰。

2017年出生人口比2016年减少了63万人，人口出生率也同样出现了下降。2016年我国人口出生率数据为12.95‰。

从性别结构看，男性人口71137万人，女性人口67871万人，总人口性别比为104.81（以女性为100）。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）

同时，每经小编（微信号：nbdnews）注意到，根据国家统计局数据显示，中国人口的老龄化程度正在加速加深，劳动年龄人口占总人口比重持续降低。

2017年，16至59周岁的劳动年龄人口为90199万人，占总人口的比重为64.9%。相比之下，2016年全国劳动年龄人口数量为90747万人，占总人口的比重为65.6%。

生育成本影响二孩生育意愿

2015年10月30日，国家卫生计生委副主任王培安曾在解释“全面二孩”政策时指出，全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9000万对，预计政策实施后的几年中，中国出生人口总量会有一定程度的增长，最高年份的出生人口预计超过2000万人。

▲数据来源：《实施全面两孩政策人口变动测算研究》王培安主编

不过在2016和2017两年，我国出生人口数量均未达到1800万，预期中放开“全面二孩”政策后的生育高峰并不十分明显。

那么，为什么二孩政策放开后，生育数量不及预期呢？

1月18日，国家卫生计生委计划生育基层指导司负责人表示，民众生育意愿和生育行为受经济社会因素影响更加明显。调查显示，民众不打算再生育的原因主要是养育成本高、托育服务短缺、女性职业发展压力大等等。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2016年3月，四川省统计局人口就业处对全省6000位城乡居民开展的生育二孩意愿调查结果显示，问及不打算生育二孩的受访者原因时，表示“养育成本高，经济压力大”的比例最为突出，为67.3%。

2005年，中国社科院著名社会学家徐安琪发布了《孩子的经济成本：转型期的结构变化和优化》报告。报告称，从直接经济成本看，0至16岁孩子的抚养总成本为25万元左右，如估算到子女上高等院校的家庭支出，30岁前的未婚子女的总成本则达到49万元。此外，这49万元尚不包括孕产期支出及从孩子孕育到成长过程中父母因孩子误工、减少流动、升迁等自身发展损失的间接经济成本。

2016年，南方都市报在这份社科院报告的基础上推测，随着通胀，在我国大城市养育1个小孩的平均成本已上升到70万元。

在2017年两会期间，据不完全统计，已有多位全国人大代表、政协委员建言，用补贴、减税等多种方式鼓励家庭生育二孩。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，多家媒体曾评论认为，缓解女职工再生育的后顾之忧，减少女性因生育带来的隐形职场压力，也是鼓励家庭生育二孩的一个重要方面。

我国性别比例逐渐平衡

2017年末，我国男性人口71137万人，女性人口67871万人，总人口性别比为104.81。

根据国家统计局此前发布的数据，2013年，中国男性人口69395万人，女性人口66009万人，总人口性别比为105.13。这一性别比例在2014年下降为105.06；2015年又下降了0.04，至2016年末，总人口性别比跌至104.98。

这一系列趋势表明，我国“男多女少”的人口压力正逐步得到缓解。

目前，国际公认的人口性别比正常范围为103-107。我国总人口性别比例已连续五年保持在正常水平范围内，且呈现逐年下降趋势。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2017年1月25日，国家卫生计生委公布了《“十三五”全国计划生育事业发展规划》，其中明确提出要综合治理出生人口性别比偏高问题。

责任编辑：张玉