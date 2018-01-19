原标题：铁路春运部分增开列车回程票价打折 最低8折优惠

中新网1月19日电 铁路总公司的最新消息称，为进一步完善便民利民措施，做好2018年铁路春运工作，春运期间，铁路部门对部分增开列车回程方向进行票价折扣试点，在现行票价基础上实行8~9折优惠。

资料图：火车票网络购票。 中新社记者 泱波 摄

铁路总公司有关部门负责人介绍，由于春运具有单方向客流特点，部分列车去程客流集中但返程客流较少。根据2018年铁路春运增开列车开行方案及往年大数据分析，铁路部门对始发终到时刻相对较好的回程方向列车，在现行票价基础上最低实行8折优惠。此举既可为旅客出行提供更多的实惠和选择，又可充分利用回程方向运输资源，提升春运整体运输效率。

这位负责人说，此次回程方向部分列车试点票价打折，主要围绕京津、沪杭、广深3个地区始发终到的列车，节前节后分别选取了32趟列车实行打折优惠。

2月1日至2月15日，节前回程方向打折的32趟列车分别为：东北、成渝、合阜等地区始发，终到京津地区的12趟；成渝、河南、西安等地区始发，终到沪杭地区的11趟；成渝、湖南等地区始发，终到广深地区的9趟。

2月16日至3月12日，节后回程方向打折的32趟列车分别为：京津地区始发，终到东北、成渝、合阜等方向11趟；沪杭地区始发，终到成渝、河南、西安等方向10趟；广深地区始发，终到成渝、湖南、南昌等方向11趟。

铁路部门提示，旅客朋友可通过中国铁路客户服务中心12306网站查询具体折扣车次相关信息，合理安排出行。

责任编辑：初晓慧