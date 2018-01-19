长征十一号火箭完成首次全商业发射:武功唯快不破

原标题：揭秘长征十一号运载火箭完成首次“全商业”发射

1月19日，长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功。图为研制团队在装配、调适火箭。中国运载火箭技术研究院供图

作者 张素 王伟童 王亮

19日12时12分，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功，将吉林一号视频07星、08星和4颗小卫星精确送入预定轨道。

此次发射是长征十一号火箭继“一箭四星”、“一箭五星”连续发射成功后又一次突破多星发射，还是它的首次“全商业发射”。

航天科技集团一院长征十一号火箭总指挥杨毅强说，长征十一号火箭发射的6颗卫星涉及4家用户和多种用途，发射用户多且发射服务样式复杂。任务的成功，意味着长征十一火箭的商业发射服务流程和服务配置进一步提升。

身材“玲珑”能力不小

跟长征系列运载火箭的其他“兄弟”相比，长征十一号火箭是个十足的“小个子”，它全长20.8米，箭体直径2.0米，重约58吨。

身材玲珑，能力不小。长征十一号火箭强大的固体燃料发动机能提供约120吨的起飞推力。“长征十一号火箭的低轨能力达到700公斤，700公里太阳同步轨道运载能力达到400多公斤，完全可以胜任近年来蓬勃发展的小型科学试验卫星与商业卫星发射任务。”航天科技集团一院长征十一号火箭总设计师彭昆雅说。

此次发射，长征十一号火箭将长光卫星公司“07”、“08”视频卫星、长沙天仪研究院的“湘江新区号”卫星、“全图通一号”卫星，零重空间的“淮安号”卫星和1颗加拿大小卫星精确送入预定轨道。

彭昆雅说：“这次发射成功拉开了我国固体运载火箭商业小卫星高密度组网发射的序幕。此次‘一箭六星’的发射成功，还验证了‘2主星+N立方星’的卫星组合方式，相较之前‘1主星+2微纳卫星+N立方星’的方式，进一步提升了火箭多星发射能力。”

1月19日，长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功。这是长征十一号火箭首次“全商业发射”。中国运载火箭技术研究院供图

天下武功唯“快”不破

由于发射准备时间短，长征十一号火箭有一个“快响利箭”的美称。相较“长征家族”其他液体火箭，长征十一号火箭最大优点就是“快”。由于固体燃料提前填充在火箭内，可长期贮存，免去了液体火箭在临发射前燃料加注等流程，使发射准备时间由数月缩短至数天。

“‘长十一’在充分发挥固体燃料优势的基础上，对全箭特别是电气系统采用了一体化、集成化、智能化设计，让箭上单机数量比普通液体火箭少了一半左右。”杨毅强说，该型火箭最短发射时间突破24小时大关，远超美国同类火箭3天最短发射准备时间，成为世界上发射准备时间最短的运载火箭之一。

同时，长征十一号火箭从接到订单到实施发射的时间只需90天，发射场有效工作天数缩短至个位，大大提升了火箭的“履约能力”。

“快”也体现在能力和质量上。长征十一号火箭延续了“长征家族”成熟、可靠、优质的特色，技术途径与国际主流固体运载火箭类似，以成熟型号为基础发展而来，成熟度高，可靠性子样积累多。

杨毅强透露，此次“一箭六星”发射首次实现了运载火箭的全箭整体储存、星箭快速对接、环境自主保障、高效快速发射。

商业航天的“生力军”

长征十一号火箭研制团队正在通过不断改进技术，进一步挖掘火箭潜力。此次长征十一号“一箭六星”发射任务，火箭运载能力较之前提升了20%。

航天科技集团一院长征十一号火箭副总指挥金鑫介绍，未来研制团队还将研制更大规模的商业型固体运载火箭，力争形成低轨道运载能力覆盖2吨的固体运载火箭系列，使发射成本更低，发射周期不超过72小时。

研制团队还针对商业航天市场和多元的发射需求不断探索新的服务模式。依托中国运载火箭技术研究院成熟的矩阵式产品优势，研制团队为客户提供了优化组合的发射资源配置等多种产品和服务。

杨毅强说：“未来还将推出‘太空专车’、‘太空班车’、‘太空顺风车’三型‘太空车’概念，以及为用户提供星座组网服务的‘太空星网’一站式解决模式，推动航天发射从定制模式走向‘招手即来’的Taxi模式。同时也将推出积分制和会员制等多种合作模式，为国内外商业小卫星用户提供订制、众筹、搭载发射服务，为商业小卫星提供更舒适的搭乘环境。”（完）

责任编辑：初晓慧