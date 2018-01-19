原标题：2017中国经济实现两个首次 官方回应三大热点

中新网客户端北京1月19日电（记者 李金磊）国家统计局18日晒出了非常抢眼的2017年中国经济“成绩单”，中国经济实现了两个重要的“首次”：GDP增速自2011年来首次回升；GDP总量首次突破80万亿元大关。在当天举行的发布会上，统计局还回应了 “少数地方GDP挤水分”“治理污染会否影响经济增长”“2018年整体经济走势”等热点经济话题。

1月18日，国新办举行2017年国民经济运行情况新闻发布会。中新社记者 杨可佳 摄

2017年中国经济成绩如何？

——亮点颇多 实现两个首次

在这份全球瞩目的中国经济“成绩单”中，两个首次尤为重要：2017年GDP同比增长6.9%，较2016年回升了0.2个百分点，增速自2011年来首次出现回升；GDP总量首次突破80万亿元大关，达到827122亿元。

“中国经济从2011年以来下行趋势得到了根本性转折。”国务院参事室特约研究员姚景源表示，去年中国经济增长6.9%，不在于数字高低，更重要的是这种稳中求进的态势，为中国经济高质量发展奠定了基础。

此外，2017年中国经济还有诸多亮点：进出口总额277921亿元，比上年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面；全年城镇新增就业超过1300万人，就业目标超额完成；全国居民人均可支配收入实际增长7.3%，增速大幅跑赢GDP增速；企业效益明显好转；物价涨幅重返“1时代”；经济结构继续优化。

国家统计局局长宁吉喆表示，2017年中国经济运行稳中向好，好于预期，主要体现在六个方面：经济运行保持在合理区间；供给侧结构性改革取得重要进展，“三去一降一补”五大重点任务完成情况较好；新旧动能的转换加快进行；经济增长的质量和效益得到提升；民生保障继续改善；需求结构已经从主要依靠投资拉动转为投资和消费共同拉动。

资料图：银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

回应少数地方GDP不准确

——不影响全国统计数据的真实可靠

面对天津滨海新区等一些地方的GDP数字不准确，开始“挤水分”的问题，宁吉喆回应称，中国统计数据的质量、地方统计数据的质量都在不断提高。中国的统计数据、统计核算制度并不因为有少数地方或者一些地方、一些企业、一些单位的数据真实性存在一定问题而受影响。

“一些地方的数据，不影响全国统计数据的真实可靠性。”宁吉喆强调，中国统计是依法依规进行的。对于可能存在不实的地方、企业和单位，按照国家统计局的要求，要依法依规地去发现问题、核实问题、解决问题，也包括修订和公布数据。

同时，宁吉喆进一步指出，对于少数地方、少数企业、少数单位存在的弄虚作假和统计造假行为、统计违法违规的现象，不管是虚报，还是瞒报、拒报，都要依法依规处理。

资料图：北京的蓝天。中新网记者 张尼 摄

治理污染等工作会否影响经济增长？

——对经济发展是正面影响

对于中国今年继续推进的治理污染、防风险等工作会不会影响宏观经济增长的问题，宁吉喆称，去年GDP实现6.9%的速度，是在加大污染防治的力度下实现的。

“我们现在追求的发展是绿色发展，是生态文明建设和经济建设协调的发展。关于治理污染，也是按照国家法律法规，依法依规进行的，这样带来的结构变化和经济发展就是正面影响。” 宁吉喆说。

宁吉喆强调，经济运行在合理区间，要看经济增长速度，但是同时也要看就业增加多少，看收入增加多少、看生态环境改善多少、看物价稳定情况如何，这才是经济发展的本意所在。

资料图：繁忙的厦门集装箱码头。中新社记者 王东明 摄

2018年中国经济走势如何？

——中国经济基本面是好的

在谈到2018年整体经济形势时，宁吉喆认为，应该说中国经济稳中向好，经济发展也有阶段性变化，有结构性变化，当然也有周期性的因素。所以，无论是分析过去的经济形势，还是研究2018年的经济形势，都要综合研判。

宁吉喆指出，从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。从结构性变化来看，今年各地区各部门还要深入推进供给侧结构性改革，坚持“三去一降一补”五大重点任务的同时，要加大“破、立、降”，破除无效供给、增加有效供给、降低生产经营成本，这些结构性变化因素还会产生影响。从周期性因素来看，世界经济总体复苏向好，三大经济体同时正增长，只要能够抓住机遇、克服挑战，国内经济会在与世界经济的高度融合中继续稳健发展。

综上所述，宁吉喆表示，中国经济的基本面是好的，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性变化特征会越来越明显。（完）

责任编辑：张岩