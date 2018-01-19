卸任南昌副书记16个月后 欧阳海泉任职江西民政厅

原标题：卸任南昌市委副书记16个月后，欧阳海泉任江西民政厅副厅长

卸任南昌市委副书记16个月后，欧阳海泉再度担任新职务。

1月19日，江西省人民政府官网发布的《关于熊绍员等同志职务任免的通知》显示，江西任免了一批厅级领导干部。其中，欧阳海泉为省民政厅副厅长（正厅级）。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，这是欧阳海泉卸任南昌市委副书记之后首次回归公众视野。

公开报道显示，欧阳海泉最后一次以南昌市委副书记身份公开出席活动，还得追溯到2016年9月。是时，他还兼任南昌市委党校第一校长。

中共南昌市委党校官网此前消息显示，2016年9月9日，该校举行2016年秋季学期主体班开学典礼暨庆祝教师节表彰大会。南昌市委副书记欧阳海泉出席并讲话。

自此之后不久，欧阳海泉就卸任了南昌市委副书记的职务。江西省委巡视组原组长谢一平接替欧阳海泉，担任南昌市委副书记职务。

据中国江西网此前报道称，在2016年9月13日南昌市召开全市降成本优环境入企帮扶专项行动第一次工作推进调度会上，此前任江西省委巡视组组长的谢一平首次以南昌市委副书记身份出席此次会议。

公开简历显示，欧阳海泉，1969年5月生，湖南岳阳人，现年49岁。1990年7月，他毕业于湖南财经学院（现为湖南大学北校区）财政系税收专业。毕业后，欧阳海泉进入仕途，先后在湖南省审计厅、湖南省计生委任职。

2000年10月，31岁的欧阳海泉离开官场，进入银行系统工作。从中信实业银行（后更名为中信银行）长沙分行支行行长起步，八年后拔擢为一级分行行长。

2007年3月，欧阳海泉从中信银行长沙分行副行长、纪委书记、党委委员的位置，调任中信银行南昌分行筹备组负责人。

2007年11月，欧阳海泉被任命为中信银行南昌分行行长（一级分行副行长级）、党委书记。5个月后，2008年2月，中信银行南昌分行行长升格为一级分行行长级，欧阳海泉继续担任行长、党委书记。

在中信银行工作长达十二年后，欧阳海泉又重新回归官场。

2012年7月，欧阳海泉从中信银行南昌分行行长位置调任江西省委副秘书长，明确为正厅级。

一年后，2013年8月，欧阳海泉调任省会南昌，担任南昌市委副书记，之后又兼任市委政法委书记、市委党校第一校长。2016年3月，欧阳海泉不再兼任南昌市委政法委书记，但仍担任南昌市委副书记，兼任市委党校第一校长。

2016年9月，欧阳海泉卸任南昌市委副书记。时隔16个月后，他再次复出担任江西省民政厅正厅级副厅长。

责任编辑：张义凌