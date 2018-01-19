大学智库哪家强？中国大学智库百强首次排名出炉

原标题：大学智库“哪家强”？首次中国大学智库百强排名出炉

《中国大学智库发展报告（2017）》研究成果发布会在京召开 陈溯 摄

中新网北京1月19日电（记者 陈溯）19日，由浙江工业大学主办，浙江工业大学全球智库研究中心承办的《中国大学智库发展报告（2017）》研究成果发布会在京召开，发布会颁布了“中国大学智库百强排行榜”。

据不完全统计，当前具有一定规模和实力，拥有一定契合度、活跃度、贡献度的中国大学智库有1000多家。浙江工业大学全球智库研究中心遴选了近200家大学智库，经专题调研、数据收集、实力比较，契合度甄别、活跃度搜索、贡献度分析，以及分项重权的设置、指标数据的集成，最后形成中国大学智库的第一次百强排名。大学智库百强呈现出“三大方阵”或三个层次：

（一）国家高端智库。全国首批的25个国家高端智库中有6个大学智库，分别为中国人民大学国家发展与战略研究院；北京大学国家发展研究院；清华大学国情研究院；复旦大学中国研究院、中山大学粤港澳研究院；武汉大学国际法研究所。

（二）大学智库前30强。其中，清华大学5个；中国人民大学3个；北京大学3个；复旦大学2个；中山大学2个；浙江大学2个。

（三）中国大学智库百强。90以上来来自于传统的985和211高校，大多数是目前“双一流大学”。主要聚焦在咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交，关注经济社会发展的重大理论问题和政策问题占50%以上，公共外交领域占15%。

据了解，该排行榜是中国大学智库的第一个排行榜，是研究团队基于大学智库“三维（FAC）评价模型”（契合度、活跃度、贡献度）和评价指标体系之上的探索结果和实践产物。

发布会上，浙江工业大学校长李小年表示，中国正进入新时代，面对国内社会主要矛盾深刻变化、国家治理体系和治理能力的现代化，需要中国智库责无旁贷地承担着以科学咨询支撑科学决策的时代责任。大学智库建设是中国特色新型智库建设的重要组成部分，是大学的学科优势、人才优势和成果优势转化为服务于政府科学决策、服务社会发展的客观要求。

专家认为，《中国大学智库发展报告（2017）》更大的意义在于打造出了智库评价的“中国标准”。

中国社会科学出版社社长赵剑英表示，自2015年1月《关于加强中国特色新型智库建设的意见》发布以来，中国特色新型智库的建设、智库研究，智库评价和智库报告进入快速发展的阶段。《中国大学智库发展报告（2017）》主要聚焦中国大学智库的建设和发展，通过提出大学智库评价的“三维模型”和指标体系，为中国大学智库的建设和发展提供了新视角与新方法。

研究团队带头人、浙江工业大学原党委书记、全球智库研究中心主任梅新林表示，长期以来，智库评价是智库研究的热点、难点和重点，也是智库研究的薄弱环节，最具挑战性，最具争议性。美国宾夕法尼亚大学2007年开始推出年度全球智库发展报告是当今较早、知名度较高的西方智库评价报告，但其评价标准、评价方法主要还是基于西方的导向性评价理念与标准。此次研究对中国大学智库发展状况进行了全方位、多维度、系统化的跟踪和扫描，提出了中国大学智库评价“三维（FAC）模型”和评价指标体系，打造出更符合中国国情和大学特征的“中国标准”。（完）

责任编辑：初晓慧