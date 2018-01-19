原标题：国民党对蒋万安不选台北市长表尊重：将提最佳人选

中新网1月19日电 综合台湾媒体报道，针对被视为“潜力股”的国民党籍民意代表蒋万安19日宣布不参加年底台北市长选举，有关各方纷纷做出表态。国民党中央表示，尊重个人参选意愿，将按初选机制提出最有胜算人选。已宣布参选的前国民党民代丁守中表示，尊重蒋万安选择，对蒋坚守台立法机构的决定给予高度肯定。

资料图：国民党籍民意代表蒋万安。图片来源：台湾《联合报》

国民党文化传播委员会主委李明贤受访指出，尊重个人参选意愿，党中央仍会按照初选机制，提出最有胜算的人选。

国民党组织发展委员会主委李哲华表示，台北市选举方面，中央提名小组预计农历年后启动全民调，任何合格党员都可以登记参选。

国民党人士分析，蒋万安是年轻新科民代、具爆发力，被视为“潜力股”，地方一直有不少劝进声音，认为有和柯文哲一搏的机会，但也有人认为蒋万安才刚选上民代，应该多历练，这就要看个人的评估与意愿了。

蒋万安今天说，不参加今年底台北市长选举，续留台立法机构。国民党主席吴敦义很清楚他的态度，知道他不选，未来他会全力支持通过党内初选机制产生的参选人。

国民党内人士指出，蒋万安曾向吴敦义报告，席间吴敦义劝蒋万安要不要再思考一下，晚一点再决定，不过蒋万安很明确表态不选，吴敦义也尊重他的意见。

国民党内目前已宣布参选台北市长的有前国民党籍民代丁守中、前台行政机构发言人郑丽文。前台湾地区领导人办公室副秘书长罗智强原宣布三阶段投入选战，日前已表态退出选战，加入丁守中团队。

对于蒋万安宣布不参与今年底台北市长选战，丁守中今天说，尊重蒋万安选择，台湾立法机构是非常重要战场，蒋万安决定留在立法机构持续为法案把关，这是一种承担，给予高度肯定。

至于赢得党内初选是否有信心，丁守中说，不会过度乐观或太过悲观，会更努力寻求各方支持。

对于蒋万安今天宣布不参加台北市长初选，台北市长柯文哲面对媒体询问，笑着回应“不以物喜，不以己悲”，他说反正他的心态都是认真过每一天，可以的话就快乐过每一天，4年前的柯文哲还不晓得在哪里，至于蒋要不要选，媒体应该去问蒋，不是问他。

民进党方面，已经表态参选台北市长的民进党籍民代姚文智今天表示，对蒋万安宣布不参选今年的台北市长选举，觉得有点失望、怅然若失，他会勇往直前争取民进党提名。

被问到蒋万安不参选对选情有什么影响？姚文智说，很难评估，选举是直球对决、只有勇往直前，先争取民进党的提名，用他对市政的研究与愿景争取市民支持。

责任编辑：初晓慧