驻泰使馆：泰国大巴追尾事故17名受伤中国游客均无生命危险

中新网曼谷1月19日电 （记者 王国安）中国驻泰国大使馆19日说，在泰国北柳府汽车追尾事故中受伤的17名中国游客，13人经医院初步检查无大碍后已出院，4人转往曼谷诗卡琳医院进一步治疗，均无生命危险。

18日下午5时许，一辆载有中国游客的大巴在泰国北柳府与一辆货车追尾，导致17名中国游客不同程度受伤。

中国驻泰使馆表示，已启动应急机制，为中国游客提供协助，并派领事官员赴医院探视受伤人员，转达使馆关心问候，并为他们提供必要协助。同时，大使馆已要求泰有关部门全力治疗受伤游客，依法追究肇事者责任，维护中国游客人身安全和合法权益。（完）

责任编辑：张岩