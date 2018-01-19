驻泰使馆：泰国大巴追尾事故17名受伤中国游客均无生命危险
中新网曼谷1月19日电 （记者 王国安）中国驻泰国大使馆19日说，在泰国北柳府汽车追尾事故中受伤的17名中国游客，13人经医院初步检查无大碍后已出院，4人转往曼谷诗卡琳医院进一步治疗，均无生命危险。
18日下午5时许，一辆载有中国游客的大巴在泰国北柳府与一辆货车追尾，导致17名中国游客不同程度受伤。
中国驻泰使馆表示，已启动应急机制，为中国游客提供协助，并派领事官员赴医院探视受伤人员，转达使馆关心问候，并为他们提供必要协助。同时，大使馆已要求泰有关部门全力治疗受伤游客，依法追究肇事者责任，维护中国游客人身安全和合法权益。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 自杀寒门博士与女导师聊天记录曝光
- 【 军事 】 印媒：中国已在洞朗建立完整军事驻地
- 【 财经 】 宰客风波背后：雪乡内外居民收入差10...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 2017微博之夜邓超杨幂斩获King&Queen
- 【 科技 】 媒体：朋友圈就是网络秀场 不算隐私
- 【 教育 】 大学百余师生“快闪”送别退休教师
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有