原标题 长龙航空宣布：1月22日起飞机上可使用手机

1月22日开始，乘坐长龙航空所有航班的旅客，均可在空中继续使用手机。 长龙航空 供图 摄

中新网杭州1月19日电（张斌）乘坐飞机时需要将手机关机，这个“老规矩”近日迎来解禁，多家航空公司于近日陆续宣布乘机时可以使用手机。

19日，记者从浙江长龙航空了解到，1月22日开始，乘坐长龙航空所有航班的旅客，均可在空中使用手机。

据了解，1997年，中国民航总局发布《中国民用航空旅客、行李国际运输规则》，其中就规定：旅客不得在航空器上使用便携式收音机、电子游戏机或者包括无线电操纵的玩具和对讲机在内的发射装置；未经允许，不得在航空器上使用任何其他电子设备。

随着时代发展，手机等电子设备日益成为人们生活工作中必不可少的工具。数小时的飞行航班上不允许使用手机，俨然是现代人乘坐飞机出行的一大烦恼。

今年1月16日，民航局网站发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》指出，中国民用航空局根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。机上禁止使用电子设备的政策终于得以“松绑”。

据悉，1月22日起，长龙航空旅客可在飞行全程中使用具有飞行模式的移动电话（智能手机）和规定尺寸内（长宽高三边之和不超过31cm）的便携式电脑或平板电脑、电子书、视/音频播放机和电子游戏机等小型PED设备，但需打开手机飞行模式。

不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。此外，超过规定尺寸的便携式电脑、PAD等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。

记者还了解到，出于客舱安全考虑，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型PED设备不允许连接耳机、充电线等配件。助听器、心脏起搏器以及其他不影响飞机导航和通讯系统的用于维持生命的电子设备和装置可全程使用。

此外，为确保飞行安全，在特殊情况下，长龙航空有权禁止旅客使用PED，旅客应听从客舱乘务人员的指令执行。

截至到1月19日，包括长龙航空在内，中国已有东航、海航、祥鹏航空、南航、山东航空、厦航、春秋航空8家公司宣布飞机上手机解禁。（完）

责任编辑：张岩