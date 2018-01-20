原标题：甘肃：禁止发放三套及以上住房公积金贷款

新华社兰州1月20日电（记者屠国玺）甘肃省住建等部门发出最新通知，公积金将优先保证首套房贷，禁止发放三套及以上住房贷款。

在甘肃省住建、财政和国土等部门日前联合发出的最新通知中，甘肃省要求各地住房公积金管理中心要优先保证缴存职工购买首套住房贷款需求，适度支持购买改善型住房贷款需求，禁止发放三套及以上住房贷款。

甘肃省还要求房地产开发单位应当在取得预售许可证之日起30日内向所在地城市住房公积金管理中心提出住房公积金贷款项目合作申请，做好准入和备案工作。这也意味着，房企在房屋销售中拒绝公积金贷款的情况将不被允许。

同时，公积金贷款的受理速度也在加快。按照要求，甘肃省各住房公积金管理中心要在受理贷款申请之日起10个工作日内完成审批工作，确保贷款及时发放。

此外，甘肃省各地住房公积金管理中心、房管和不动产登记等部门还将建立已取得预售许可的商品住房项目信息共享机制，以加强对房地产开发企业损害住房公积金缴存职工合法权益行为的监督检查。其中，对情节严重的，将暂停其项目的网上签约，予以通报、媒体曝光，同时将其行为记入房地产开发单位信用档案。

责任编辑：张建利