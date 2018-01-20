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这些南太岛国为中国抱不平 击中澳大利亚深深焦虑

这些南太岛国为中国抱不平 击中澳大利亚深深焦虑
2018年01月20日 00:49 参考消息
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　　原标题：参考睿评 | 这些南太岛国为中国抱不平，击中了澳大利亚深深的焦虑——

　　参考消息网1月20日报道 澳大利亚人报1月10日刊登文章，援引澳大利亚联邦政府国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯的话说，中国在南太岛国的援助项目很多是“大而无用”，以至于一些南太岛国出现了“无用的建筑”和“不知通向哪里的道路”。她还指责中国“拉拢”岛国领导人，给予南太岛国的贷款包含对岛国不利的条款，让岛国背上沉重债务负担。

　　对此，中国外交部发言人指责其表态罔顾事实，不负责任，中方就此与澳大利亚政府提出了交涉。费拉万蒂-韦尔斯的此番言论更是惹怒了作为受援国的南太岛国。

澳大利亚国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯（左）。澳大利亚国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯（左）。

　　南太岛国有话要说

　　萨摩亚总理图伊拉埃帕1月12日说，费拉万蒂-韦尔斯的言论使他感到惊讶，这是在质疑太平洋岛国领导人的忠诚正直与聪明才智，也损害了澳大利亚在该地区所进行的外交努力。

　　图伊拉埃帕还表示，他并不同意这位澳大利亚部长的指控，中国的援助款在萨摩亚应对气候变化问题上发挥了至关重要的作用。他称赞中国为萨摩亚提供了澳大利亚所不能提供的援助，并表示中国在向该地区提供援助时并没有战略因素的考量。

　　《瓦努阿图每日邮报》则发表文章指出：“这些道路并非‘不知通向哪里’，它们通向我们的家！”

　　该报指出，2013年澳大利亚开始在瓦努阿图援建的道路项目现在已经成为笑柄。“澳大利亚政府还是放下手中扔向中国的石头，从自己的错误里接受教训。而且在我们的头顶上议论我们的缺点，这样做不会为澳大利亚赢得朋友。”

　　澳大利亚国立大学研究南太援助事务的研究员格雷姆·史密斯对费拉万蒂-韦尔斯的话表示遗憾。他说，在费拉万蒂-韦尔斯的世界里，似乎几句好话、一顿丰盛的宴席就足以让南太岛国的精英们同意签下任何协议。将岛国领导人刻画成被动、腐败、阴暗的形象无助于澳大利亚在南太赢得民心。

斐济纳武阿镇拍摄的中国政府援建的纳武阿医院斐济纳武阿镇拍摄的中国政府援建的纳武阿医院

　　澳大利亚面临现实焦虑

　　2017年全年，澳大利亚在对华关系上不断挑事，导致两国关系一路走低，降至2009年以来的最低点。这也让中国民众感到不解：澳大利亚与中国远隔重洋，既无历史夙怨，也无现实冲突，何以如此对华不友好。

　　澳知名战略学家、澳大利亚国立大学教授休·怀特分析认为，这一方面是国内政治的反映，另一方面也反映出澳大利亚面对美国战略收缩时的焦虑心态。

　　特恩布尔2017年大部分时间处境艰难，党内地位不稳，本党民调又落后于反对党。正是在这样的背景下，特恩布尔及其主要阁员，特别是外长毕晓普加大了批评中国的声音，放任澳媒体反华炒作。

　　怀特认为，除了内政原因之外，特恩布尔及其自由党团队大打国家安全牌，是希望树立强硬的形象。在其他议题乏善可陈的情况下，扮强硬是最不可能招致对手抨击的安全选项，毕竟在这个领域攻击对手很容易为自己招致一顶“置国家安全利益于不顾”的大帽子。这种现象也非澳大利亚独有，在很多其他国家也都出现了政坛右倾化的趋势。

　　从更深层面剖析，怀特认为，澳大利亚反华调门异常之高，反映了澳大利亚深深的“焦虑感”。

　　自独立以来，澳大利亚一直寄望于大国为自己提供安全保障，而这个大国，无论是最早的英国还是二战后的美国，都是与澳大利亚同宗同源。现在，澳大利亚要面临自己的盟国慢慢交出地区领导权而一个“异质”大国占据地区领导地位的现实。中国崛起发生在最近30年，澳大利亚对此准备不足，直到特朗普治下的美国战略收缩才令澳大利亚突然警醒。

　　澳大利亚国际事务研究所所长、前国家评估办公室主任阿兰·金吉尔说，尽管去年11月公布的澳大利亚《外交政策白皮书》表示澳大利亚要“自信”面对世界，但实际上澳大利亚显示出来的却是深层的焦虑。

澳大利亚总理特恩布尔澳大利亚总理特恩布尔

　　澳大利亚国立大学战略和国防研究中心主任约翰·布拉克斯兰也表示，澳大利亚面临现实焦虑：在依靠英国、依靠美国之后，现在还能依靠谁？

　　不过，经历了去年年底的“疯狂”之后，今年年初费拉万蒂-韦尔斯向中国开的第一炮并没有得到本党响应。外长毕晓普、副总理乔伊斯都在表态中与她拉开了距离。这当然是因为，澳大利亚对南太岛国的援助也并非尽善尽美，批评中国很可能引火烧身，搬起石头砸自己的脚。

　　同时，此事一出，不少有识之士站出来发表文章或表态，一致认为费拉万蒂-韦尔斯的举动缺乏外交敏感，他们认为政府应谨慎对待与第一大贸易伙伴中国的关系。反对党工党的影子外交部长黄英贤则将这一举动称作“笨拙”。而澳前驻美国、日本等国大使约翰·麦卡锡在一篇评论文章中的话更有代表性：身处玻璃房子里的人不要随便扔石头。

责任编辑：张岩

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