这些南太岛国为中国抱不平 击中澳大利亚深深焦虑

原标题：参考睿评 | 这些南太岛国为中国抱不平，击中了澳大利亚深深的焦虑——

参考消息网1月20日报道 澳大利亚人报1月10日刊登文章，援引澳大利亚联邦政府国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯的话说，中国在南太岛国的援助项目很多是“大而无用”，以至于一些南太岛国出现了“无用的建筑”和“不知通向哪里的道路”。她还指责中国“拉拢”岛国领导人，给予南太岛国的贷款包含对岛国不利的条款，让岛国背上沉重债务负担。

对此，中国外交部发言人指责其表态罔顾事实，不负责任，中方就此与澳大利亚政府提出了交涉。费拉万蒂-韦尔斯的此番言论更是惹怒了作为受援国的南太岛国。

澳大利亚国际发展和太平洋事务部长康斯塔·费拉万蒂-韦尔斯（左）。

南太岛国有话要说

萨摩亚总理图伊拉埃帕1月12日说，费拉万蒂-韦尔斯的言论使他感到惊讶，这是在质疑太平洋岛国领导人的忠诚正直与聪明才智，也损害了澳大利亚在该地区所进行的外交努力。

图伊拉埃帕还表示，他并不同意这位澳大利亚部长的指控，中国的援助款在萨摩亚应对气候变化问题上发挥了至关重要的作用。他称赞中国为萨摩亚提供了澳大利亚所不能提供的援助，并表示中国在向该地区提供援助时并没有战略因素的考量。

《瓦努阿图每日邮报》则发表文章指出：“这些道路并非‘不知通向哪里’，它们通向我们的家！”

该报指出，2013年澳大利亚开始在瓦努阿图援建的道路项目现在已经成为笑柄。“澳大利亚政府还是放下手中扔向中国的石头，从自己的错误里接受教训。而且在我们的头顶上议论我们的缺点，这样做不会为澳大利亚赢得朋友。”

澳大利亚国立大学研究南太援助事务的研究员格雷姆·史密斯对费拉万蒂-韦尔斯的话表示遗憾。他说，在费拉万蒂-韦尔斯的世界里，似乎几句好话、一顿丰盛的宴席就足以让南太岛国的精英们同意签下任何协议。将岛国领导人刻画成被动、腐败、阴暗的形象无助于澳大利亚在南太赢得民心。

斐济纳武阿镇拍摄的中国政府援建的纳武阿医院

澳大利亚面临现实焦虑

2017年全年，澳大利亚在对华关系上不断挑事，导致两国关系一路走低，降至2009年以来的最低点。这也让中国民众感到不解：澳大利亚与中国远隔重洋，既无历史夙怨，也无现实冲突，何以如此对华不友好。

澳知名战略学家、澳大利亚国立大学教授休·怀特分析认为，这一方面是国内政治的反映，另一方面也反映出澳大利亚面对美国战略收缩时的焦虑心态。

特恩布尔2017年大部分时间处境艰难，党内地位不稳，本党民调又落后于反对党。正是在这样的背景下，特恩布尔及其主要阁员，特别是外长毕晓普加大了批评中国的声音，放任澳媒体反华炒作。

怀特认为，除了内政原因之外，特恩布尔及其自由党团队大打国家安全牌，是希望树立强硬的形象。在其他议题乏善可陈的情况下，扮强硬是最不可能招致对手抨击的安全选项，毕竟在这个领域攻击对手很容易为自己招致一顶“置国家安全利益于不顾”的大帽子。这种现象也非澳大利亚独有，在很多其他国家也都出现了政坛右倾化的趋势。

从更深层面剖析，怀特认为，澳大利亚反华调门异常之高，反映了澳大利亚深深的“焦虑感”。

自独立以来，澳大利亚一直寄望于大国为自己提供安全保障，而这个大国，无论是最早的英国还是二战后的美国，都是与澳大利亚同宗同源。现在，澳大利亚要面临自己的盟国慢慢交出地区领导权而一个“异质”大国占据地区领导地位的现实。中国崛起发生在最近30年，澳大利亚对此准备不足，直到特朗普治下的美国战略收缩才令澳大利亚突然警醒。

澳大利亚国际事务研究所所长、前国家评估办公室主任阿兰·金吉尔说，尽管去年11月公布的澳大利亚《外交政策白皮书》表示澳大利亚要“自信”面对世界，但实际上澳大利亚显示出来的却是深层的焦虑。

澳大利亚总理特恩布尔

澳大利亚国立大学战略和国防研究中心主任约翰·布拉克斯兰也表示，澳大利亚面临现实焦虑：在依靠英国、依靠美国之后，现在还能依靠谁？

不过，经历了去年年底的“疯狂”之后，今年年初费拉万蒂-韦尔斯向中国开的第一炮并没有得到本党响应。外长毕晓普、副总理乔伊斯都在表态中与她拉开了距离。这当然是因为，澳大利亚对南太岛国的援助也并非尽善尽美，批评中国很可能引火烧身，搬起石头砸自己的脚。

同时，此事一出，不少有识之士站出来发表文章或表态，一致认为费拉万蒂-韦尔斯的举动缺乏外交敏感，他们认为政府应谨慎对待与第一大贸易伙伴中国的关系。反对党工党的影子外交部长黄英贤则将这一举动称作“笨拙”。而澳前驻美国、日本等国大使约翰·麦卡锡在一篇评论文章中的话更有代表性：身处玻璃房子里的人不要随便扔石头。

责任编辑：张岩