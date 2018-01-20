银行业开年第一大案 这家银行违规放贷高达775亿

原标题：银行业开年第一大案！这家银行违规放贷 金额高达775亿！

银监会官网19日对外披露，四川银监局依法查处了浦发银行成都分行违规发放贷款案件：四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元；对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长，分别给予禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款。目前，相关涉案人员已被依法移交司法机关处理。

银监会在现场检查中发现，浦发银行成都分行存在重大违规问题，立即要求浦发银行总行派出工作组对成都分行相关问题进行全面核查。通过监管检查和按照监管要求进行的内部核查发现，浦发银行成都分行为掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法，违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务，向1493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。

这是一起浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。此案暴露出浦发银行成都分行存在诸多问题：

一是内控严重失效。该分行多年来采用违规手段发放贷款，银行内控体系未能及时发现并纠正。

二是片面追求业务规模的超高速发展。该分行采取弄虚作假、炮制业绩的不当手段，粉饰报表、虚增利润，过度追求分行业绩考核在总行的排名

三是合规意识淡薄。为达到绕开总行授权限制、规避监管的目的，该分行化整为零，批量造假，以表面形式的合规掩盖重大违规。

此外，该案也反映出浦发银行总行对分行长期不良贷款为零等异常情况失察、考核激励机制不当、轮岗制度执行不力、对监管部门提示的风险重视不够等问题。

案发后，银监会高度重视，多次召开党委会议和专题会议研究部署查处工作，并成立专责小组，与上海市委市政府、四川省委省政府建立工作协调机制，通过采取强有力的措施推进风险处置和整改问责工作。在银监会统筹指导下，四川银监局制定实施“特别监管措施”，实行“派驻式监管”，开展多项专项排查治理，积极推动合规整改工作。四川省委省政府和上海市委市政府也高度重视，各方互相协作配合，共同推进风险处置工作，全力维护社会稳定和地方金融安全。浦发银行根据监管要求，在摸清风险底数的基础上，对违规贷款“拉直还原”做实债权债务关系，举全行之力采取多项措施处置化解风险，并按照党规党纪、政纪和内部规章，给予成都分行原行长开除、2位原副行长分别降级和记大过处分，对195名分行中层及以下责任人员内部问责。截至2017年9月末，浦发银行成都分行已基本完成违规业务的整改，目前该分行班子队伍稳定，总体经营平稳正常。

四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元；对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款。目前，相关涉案人员已被依法移交司法机关处理。银监会近日已依法对浦发银行总行负有责任的高管人员及其他责任人员启动立案调查和行政处罚工作。此外，鉴于四川银监局对浦发银行成都分行相关风险线索等问题未全面深查，监管督导不力，对其监管评级失真，银监会党委责成四川银监局党委深刻反省，吸取教训，并对四川银监局原主要负责人和其他相关责任人进行了严肃问责，给予党纪政纪处分。

下一步，银监会将认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，坚持“监管姓监”，勇于负责，敢于亮剑，进一步深化整治银行业市场乱象工作，打好防范化解重大金融风险攻坚战。

责任编辑：张建利