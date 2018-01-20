黑龙江省新增玉米加工能力100亿斤 刷新历史记录

原标题：新增玉米加工能力100亿斤，黑龙江刷新历史记录

黑龙江玉米产量全国第一，去年，全省落实习近平总书记重要讲话精神，全力抓好粮头食尾、农头工尾，新增玉米加工能力100亿斤，刷新了历史纪录。

到今天，京粮集团与山东诸城兴贸集团在青冈合作建设的玉米深加工项目试生产整40天。这个项目总投资10亿元，每天消化玉米能达到2800吨，一年下来可以达到100万吨。

黑龙江玉米种植面积全国最大，国家取消玉米临储收购政策后，青冈县抓住玉米价格回归市场的有利时机，派出招商小分队五进京城，终于让这个含金量十足的大项目落户青冈。现在，加上龙凤玉米公司，青冈县的玉米加工能力超过了40亿斤，当地玉米全都能就地消化。淀粉，玉米油、麦芽糊精等深加工产品热销全国，给当地带来丰厚税收的同时，还拉动了就业。

绥化市是黑龙江玉米的主产区，现在，肇东、青冈，市本级经济开发区的玉米加工企业生产能力已经超过了80亿斤，加工能力全省第一。而在另一玉米大市齐齐哈尔，玉米加工企业同样抢滩登陆。在讷河市拉哈工业园，由四川红展集团投资二十亿元建设的玉米深加工项目去年年底前正式投产，年加工玉米一百万吨，生产酒精三十万吨、燃料乙醇六十万吨，年产值在十八亿元左右。

2017年，黑龙江出台了《玉米深加工产业发展布局指导意见》，对玉米深加工项目科学布局。截至去年年末，全省新增玉米加工能力达到100亿斤，年增量历史最多。今年，全省玉米加工能力预计再增100亿斤。

来源：黑龙江电视台

责任编辑：张玉