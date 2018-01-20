原标题：刘天海任青海省司法厅党组书记（图|简历）

经济日报-中国经济网西宁1月20日综合报道 据青海省监狱管理局官方微信公众号消息，18日下午，青海省司法厅党组书记刘天海到省监狱局调研指导监狱工作。据了解，这是刘天海首次以青海省司法厅党组书记身份公开亮相。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，刘天海，出生于1963年2月，曾任西宁市副市长、市公安局局长，2013年5月任青海省公安厅党委副书记、副厅长（正厅级）。

原任青海省司法厅党组书记的苏荣出生于1959年10月，曾任西宁市委副书记、政法委书记、统战部部长，2016年7月任青海省司法厅党组书记，2个月后任司法厅厅长。

刘天海简历

刘天海，男，汉族，出生于1963年2月，甘肃民勤人，大学本科学历，1985年1月加入中国共产党，1981年9月参加工作。

曾任共青团格尔木市委书记；格尔木市委常委、政法委书记；海西州委常委，政法委书记，公安局党委书记、局长；青海省公安厅党委委员、副厅长；西宁市人民政府副市长，西宁市公安局党委书记、局长。

2013.05 青海省公安厅党委副书记、副厅长（正厅级）。

2018.01 青海省司法厅党组书记。

责任编辑：张玉