中国是沉重的包袱？美国这位海军上将又诬指中国

原标题：中国是“沉重的包袱”？美国这位海军上将又双叒诬指中国——

印度Zee新闻网站1月18日报道称，意识到当前对印度洋-太平洋地区和平与繁荣的明确威胁后，美国太平洋司令部司令、海军上将哈里·哈里斯18日说，朝鲜的威胁和中国的挑战是一个沉重的包袱。

▲印度Zee新闻网站报道截图

哈里斯在印度新德里举办的“瑞辛纳对话”论坛上说，印度洋-太平洋地区几个国家对地区稳定是不利的。他说：“印度洋-太平洋地区有一些国家和实体可能对繁荣、开放和包容造成破坏。作为志同道合的民主国家，我们面临朝鲜迫在眉睫的威胁和中国构成的长期挑战。”

▲资料图片：美国太平洋司令部司令、海军上将哈里·哈里斯（路透社）

报道称，美国长期在太平洋保持强大的存在，并在印度洋-太平洋地区拥有数个军事基地。近年来，中国以该国商船需要安全通道为由，加快了海上活动。但许多安全专家怀疑，船只、军舰乃至潜艇的积极巡航还有更大目的。

报道认为，即使一直在密切关注越来越不安分的朝鲜，美国也对中国在该地区可能的打算保持警惕。共和党研究委员会去年发布的一份报告称，中国正在敲该地区几个主权国家的大门——其中许多是美国的重要盟友。

报道称，印度也在密切关注局势，关于中国可能在巴基斯坦瓜达尔港停泊核潜艇的报道引发了一定程度的担忧。

▲资料图片：巴基斯坦瓜达尔港

责任编辑：张建利