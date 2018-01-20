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新疆乌鲁木齐市沙依巴克区发生2.3级地震

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区发生2.3级地震
2018年01月20日 23:37 央视新闻
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　　原标题：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区发生2.3级地震 

　　中国地震台网正式测定：1月20日22时54分在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区（有感）（北纬43.57度，东经87.40度）发生2.3级地震，震源深度26千米。

责任编辑：柳龙龙

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