原标题：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区发生2.3级地震
中国地震台网正式测定：1月20日22时54分在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区（有感）（北纬43.57度，东经87.40度）发生2.3级地震，震源深度26千米。
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