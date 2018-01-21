原标题：北京今冬初雪或今晚到来 此前已90天无有效降水

中新网北京1月21日电（冷昊阳）根据气象预报，今夜，北京将有一次全市性的小雪过程，姗姗来迟的北京今冬初雪或将降下。这次降雪范围将覆盖北京主城区，不过预计降雪量并不会很大，不过，对于已经连续90天无有效降水的北京来说，这已是非常珍贵。

资料图：2016年11月21日，北京迎入冬首场降雪。中新网记者 金硕 摄

北京今冬初雪或今夜降下 “初雪”有啥标准？

根据北京市气象台此前发布的消息，今天夜间，北京阴有小雪，东风一二级；最低气温-5℃。

对此，北京市气象台还提醒，今日夜间的小雪天气过程中，部分路段会出现道路结冰现象，应注意提前防范。

北京市气象局首席预报翟亮告诉中新网记者，今日的降雪是一场全市性的降雪，主城区的居民都会有明显感觉。

翟亮介绍，今日的降雪主要集中在夜间，22日凌晨可能会更加明显。此外，这一次普通的小雪过程，降雪量不会特别大，降雪后，北京近期的干燥天气会有一定改观，但也不会十分明显。

入冬以来，北京北部山区曾出现一些零星小雪，不过并未达到“初雪”的标准。据北京市气象局官方微博“气象北京”发布的北京地区“初雪”标准，满足以下三个条件之一的第一个降雪日定义为该年北京地区的初雪日：

全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象；城区5站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象；或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象，且至少一个站点降雪量≥0.1毫米。

资料图：2017年1月5日，北京迎来2017年首场降雪。 中新社记者 崔楠 摄

初雪姗姗来迟 北京入冬“干着急”

本月月初，号称“最强降雪”的大范围雨雪天气席卷中东部，积雪覆盖面积约110万平方公里。中东部大部地区呈现出了一片“银装素裹”的画面，然而，京津冀地区一直“干着急”，迟迟未见降雪。

在北京，据统计，自去年10月23日至今，北京已经连续90天没有出现有效降水。

按照往年气象记录，北京平均初雪日为11月29日前后，北京今冬初雪为何来得如此之晚。对此，翟亮称，今冬初雪日期总体还在正常范围内，2010年、2013年的初雪都等到了第二年的2月才降下。

根据北京初雪记录显示，1954年以来，北京地区最晚初雪出现在1983至1984年冬天，初雪一直拖到1984年的2月11日才到来；其次是2010至2011年冬天，初雪日为2011年2月10日。

不过，这次小雪天气过后，北京将再次陷入无雪状态。对此，翟亮说，降雪天气的发生，需要同时满足天气系统、水汽、冷空气等条件，无论是此轮降雪之前还是之后，北京形成降水的条件都不够充足，因而也一直缺乏有效降雪。（完）

责任编辑：柳龙龙