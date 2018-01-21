原标题：春运返程火车票将迎抢票高峰 节后车票或更紧张

中新网北京1月21日电 按照“春运购票日历”，今天，2月19日（正月初四）的火车票将正式开售，春运返程火车票即将迎来“抢票”高峰。由于今年春节时间较晚，相对于节前分散的客流，今年节后的春运，务工流、学生流、探亲流等返程客流将重叠，返程抢票压力或大于节前。

图表来自中国铁路总公司官方微博

客流叠加！春运返程抢票压力或更大

从春运首日火车票开抢以来，“抢票”就持续成为舆论热话题。1月15日，中国铁路总公司发布消息称，截至1月14日，今年春运铁路第一轮售票高峰多项指标创历史新高。

1月12日当天12306网站全天提供余票查询服务720亿次，日页面浏览量（PV）达813.4亿次，全天发售车票1029.7万张，均创历史新高。

目前，节前车票的拼抢已告一段落，节后返程“抢票”高峰将至。以上班族为例，由于今年春节假期结束日期为2月21日（正月初六），因此，从1月22日开始，旅客要想着购买春节返程上班的车票了，这一天可以购买2月20日（正月初五）的返程车票，1月23日购买2月21日（正月初六）的返程车票，以此类推。

需要提醒的是，相比于节前火车票，节后返程车票可能更难抢。根据交通运输部此前的介绍，2018年春运客运量将继续高位运行，预计节前客运相对平稳，但节后易形成客流高峰。

有分析称，2018年春节是2月16日，较2017年晚19天。节前，由于各大中小学集中在1月中、下旬放假，在进入春运前将分散大部分学生客流，节前整体客流相对平缓；节后春运将形成大批务工流、学生流、探亲流、旅游流等返程客流的交织重合，返程抢票压力也将大于节前。

资料图：民众正在购买车票。中新社记者 张云 摄

这些“抢票”小窍门要掌握

从春运车票预售开始，各种“抢票攻略”就在网络上出现。其实，从火车票预售规律和往年惯例来看，抢购火车票确实有一些“窍门”可循。

据中国铁路客服中心工作人员介绍， 12306网站放票时间点为21个，每天上午8点至下午6点期间，每个整点和半点均有新票起售，旅客需记住购买车次的放票时间，做好抢票准备。

对于车票开售之际没有抢到票的旅客，还有三次“捡漏”机会需要关注。

第一次是起售45分钟后，部分未及时支付的票源将返回票仓；第二次是开车前15天，是退票高峰期；最后一次是开车前48小时和24小时，售票系统往往会放出部分剩余车票。

此外，今年铁路部门还推出了网络购票的接续换乘服务，当旅客发现目的地无票时，可使用接续换乘查询途中换乘一次的部分列车余票情况，也可满足出行。

资料图：成都火车东站自助取票区。中新社记者 安源 摄

今年春运火车票有折扣！

中国铁路总公司19日披露，由于春运具有单方向客流特点，部分列车去程客流集中但返程客流较少。根据2018年铁路春运增开列车开行方案及往年大数据分析，铁路部门对始发终到时刻相对较好的回程方向列车，在现行票价基础上最低实行8折优惠。

此次回程方向部分列车试点票价打折，主要围绕京津、沪杭、广深3个地区始发终到的列车，节前节后分别选取了32趟列车实行打折优惠。

2月1日至2月15日，节前回程方向打折的32趟列车分别为：东北、成渝、合阜等地区始发，终到京津地区的12趟；成渝、河南、西安等地区始发，终到沪杭地区的11趟；成渝、湖南等地区始发，终到广深地区的9趟。

2月16日至3月12日，节后回程方向打折的32趟列车分别为：京津地区始发，终到东北、成渝、合阜等方向11趟；沪杭地区始发，终到成渝、河南、西安等方向10趟；广深地区始发，终到成渝、湖南、南昌等方向11趟。

一列西城高铁动车组停靠站台。 吴正琪 摄

上千条临客、多条新线助力春运

根据铁路部门此前发布的数据，今年春运铁路预计发送旅客3.9亿人次，日均955万人次，同比增长8.8%。为满足出行需要，铁路部门将在节前节后增开1241对临客，开行88.5对夜间高铁。

记者观察，在12306网站，从今年春运火车票开售以来，多个铁路局就密集发布了春运期间部分增开旅客列车的信息，还没有抢到车票的旅客可以关注这些增开列车的信息。

此外，1月19日，中国铁路成都局集团有限公司发布消息称，1月25日，重庆至贵阳铁路将开通运营，这将打通成渝地区乃至西南地区至华南及华东地区的快速铁路通道。

渝贵铁路开通以后，两地旅行时间将缩减到2小时左右，成都至贵阳的铁路旅行时间也将压缩到3.5小时左右。并且，成渝两地还将首次开行到昆明的动车组，重庆到昆明的运行时间将缩短至4小时10分、成都到昆明的运行时间将缩短至7小时以内。

成渝地区历年都是春运“抢票难”的重点地区。铁路部门介绍，今年春运，伴随西成、兰渝、渝贵三条新线的开通，使成渝地区往南、往北、往西出川均有了大能力通道，大大缓解了往年成渝地区春运运力不均衡的问题。（完）

责任编辑：柳龙龙