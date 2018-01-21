澳媒称中国将主导全球绿色能源市场 左右发展模式

原标题：澳媒称中国将主导全球绿色能源市场 左右未来发展模式

参考消息网1月21日报道 澳媒称，如果要对气候变化作出有效的反应，它很可能来自中国。可再生能源越来越不可避免，那些主导这些新技术市场的人可能会对未来的发展模式产生最大的影响。当其他大国在应对气候变化这一问题上退缩时，中国很可能会通过成为明日的全球能源领导者来提升自己的实力和地位。

据澳大利亚《对话》网站1月13日报道，中国的积极反应影响了全球能源市场。如今，全球6家顶级太阳能电池组制造商中的5家、5家最大的风力涡轮机制造商以及10家致力于电气化的大型汽车制造商中的6家都是中国所有。与此同时，中国在锂产业中占据主导地位——比如电池、电动汽车等，同时在智能电网投资和其他可再生能源技术方面拥有全球领先地位。

报道称，这只是一个开始。有预测显示，到2030年，中国20%的初级能源消耗将来自非碳能源。尽管如此，中国的庞大规模意味着，北京对新兴的可再生能源市场的积极进取不应被忽视。毕竟，主宰这样的市场具有强大的物质利益，而开创一场绿色革命，在国家形象和声望方面都提供了无形的好处。

那么，这些好处是什么呢？首先，由于空气、食物和水污染等问题，中国对环境恶化的担忧是实实在在的。无论是出于利他的环境原因，还是出于对其普遍合法性的担忧，北京都不希望食物和水的匮乏或满是雾霾的天空。

报道称，但同样值得考虑的是气候变化领导层的地缘政治影响。以美国为例，它历来是最大的碳排放国，美国以前在气候政策方面很活跃，尽管有些虚伪。但目前的特朗普政府直截了当地否认了气候变化，退出了《巴黎协定》，它还雇用了气候变化的否认者领导其环保机构和其他权力机构。

报道称，与之形成对比的是中国，中国正变得越来越积极主动。2016年，中国成为新的亚洲基础设施投资银行的最大股东，与金砖国家新开发银行一起大力投资绿色能源。这两家机构被视为国际货币基金组织和世界银行的潜在竞争对手。

报道称，不可否认，“走向绿色”是一种有用的形象或价值，因为它有助于维护中国在国际和地区的领导地位。对于那些有资金进行投资的人来说，绿色环保在经济上也是可行的，这有助于中国从世界制造业基地向真正的大国转变。

报道称，中国对气候变化的反应加上其经济规模已使其成为全球变化的中心，通过由中国主导的多边框架进行的大规模融资可能会看到一个由中国主导的新能源体系，这将大大扩大其对国际政治经济的影响力。（编译/王天僚）

责任编辑：柳龙龙