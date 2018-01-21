航天员飞天经历过啥？杨利伟曾承受撕心裂肺之痛

中新社北京1月21日电 题：天地英雄 解码飞天——访曾进驻太空的中国航天员

中新社记者 张素

截至目前，11名中国航天员被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”“英雄航天员”荣誉称号。中新社记者近日采访11位天地英雄，以一个个“数字”解码他们对太空的最深感触。

资料图：杨利伟挥手致意。中新社发 孙自法 摄

26秒共振——“神五”任务时，火箭在上升段意外出现了8赫兹左右的低频振动，与人体内脏产生共振，持续了26秒。“我的五脏六腑似乎都要碎了，几乎难以承受。”首位造访太空的中国人杨利伟回忆说，他只有咬紧牙关：“坚持一下，再坚持一下！”

有评论说，26秒，是中国载人航天“首飞”征途上千难万阻的一个缩影，更见证了中国航天员英勇无畏、舍身为国的赤胆忠心。

4个“筋斗”——“神六”任务共安排5天飞行，进入太空以后，费俊龙一直琢磨失重条件下身体姿态控制的技巧。他大胆地在座椅上连做4个“前滚翻”，后来才知道，这4个“筋斗”翻出3000里，也让地面科研人员紧张了好一阵。

资料图：“神十”航天员聂海胜。中新社发 张雷 摄

67公斤——聂海胜执行了“神六”和“神十”两次任务，他是中国首位以将军身份进入太空的航天员。为将航天生理功能始终保持在优良等级，将体重控制在67公斤的标准线上，他不仅从未间断过各项训练和体育训练，更要“管住嘴”，以至于女儿抱怨说“爸爸一回家，我就没好吃的了”。

1000帕——2008年9月27日，遨游在太空中的“神七”气压舱泄压值显示1000帕，完全符合打开舱门的条件。翟志刚用力拉了3次却始终打不开门。为完成空间出舱活动，他决定冒着舱门密封造成损伤的风险，使用辅助工具撬开舱门，最终按照计划飞出舱门，在黑色天幕和蓝色地球的映衬下挥动五星红旗，向祖国报告。

17天/20年——曾执行“神七”任务的刘伯明与中新社记者说起近期一次特殊训练。2017年8月，他与1名欧洲航天员被分为一组，在山东烟台附近海域圆满完成为期17天的航天员海上救生训练。

刘伯明感慨地说，20年前我们要花费许多人力物力，派航天员去俄罗斯参加培训。如今，其他国家的航天员不约而同选择到中国接受培训，争相学习汉语。

资料图：神舟十一号航天员景海鹏和陈冬接受中外记者采访。付毅飞 摄

三次飞天——景海鹏先后于2008年、2012年、2016年三次执行载人航天飞行任务，他说：“我十分渴望再上一次太空、再当一次先锋、再打一次胜仗。”景海鹏也在先进事迹报告会上郑重地介绍了5位未能飞天、已转岗或退休的航天员。他说：“他们同样是共和国的飞天英雄。”

近1500次——“神九”是中国航天员首次在太空真正意义上驾驶飞船，“驾驶员”刘旺进行中国首次手控交会对接。他在最后关头发现飞船与地面模拟器训练情况不同的一幕，果断摒弃近1500次训练带来的惯性思维，准确判断太阳能帆板角度。他用时不到7分钟，一次成功打出“太空十环”，使中国成为世界上第三个完全独立掌握空间交会对接技术的国家。

15年换15天——张晓光曾经历“神五”到“神九”载人航天飞行乘组4次选拔，每一次都与出征太空失之交臂。直到2013年6月11日“神舟十号”，他用15年的拼搏换来了15天的飞行。“天上一天，地上一年。”他对记者说，回顾15年追梦路上的坎坷，“战胜困难和挫折的过程是我们生活的主要部分。成功不仅属于胜利者，更属于从不放弃的人。”

资料图：航天员刘洋出舱后挥手致意。中新社发 李靖 摄

5分钟——刘洋回忆第一次坐上转椅连续旋转5分钟时仍心有余悸，“那种突如其来的眩晕恶心，瞬间让我脸色苍白。训练结束后，我忍不住哭了”。但是对飞天的热爱和对机遇的珍惜，让她坚持下来，从8分钟到10分钟，再到挺过12分钟。2012年6月16日，她成为首位进入太空的中国女航天员。

“离地三尺不分男女。”刘洋自信地对中新社记者说，她已在紧张备战空间站工程任务，向真正的空间出舱发起挑战。

6000多万——王亚平在“神十”任务期间，为中国6000多万名中小学生进行了长约40分钟的太空授课。结束授课后，她在“天宫一号”回复了世界第一位太空教师、美国航天员芭芭拉·摩根的邮件。她写道：“知识是走向太空的阶梯，我们愿与您一道为开启全世界青少年朋友热爱科学、探索宇宙的梦想共同努力。”

33天/38项——生于1978年的陈冬与生于1966年的景海鹏同样属“马”，“神十一”任务时，两人一同“天马行空”33天。飞行期间，他们参与的试/实验多达38项，以至于顾不上吃饭。当地面科研人员劝他们要注意休息，“小马”倔强回答：“我们不是来休息的，我们的愿望就是把所有科技人员的心血、汗水和智慧转化为最有效的数据带回去。”正如他所期待，这些成果已成为中国建设空间站的宝贵经验。（完）

责任编辑：张建利