原标题：卫东少将已任军事科学院国防工程研究院院长

军事科学院下属国防工程研究院院长近日获官方披露。

据广州地铁设计研究院有限公司官方微信公众号“广州地铁设计研究院有限公司”消息，2017年12月27日上午，该院与中国人民解放军军事科学院国防工程研究院在北京召开战略合作协议签署后的首次座谈会。国防工程研究院院长卫东少将出席座谈会并做总结发言。

上述信息显示，卫东少将现已担任军事科学院国防工程研究院院长一职。

据此前公开报道，卫东少将曾任原解放军工程兵学院院长等职。目前，原解放军工程兵学院已与另外4所军事院校合并组建成陆军工程大学。

2017年7月，新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学成立。此次重新调整组建后，军事科学院由八大研究院、一个研究生院、两个中心（评估论证中心、军事科学信息中心）共同组成。

随后，据《解放军报》等权威媒体报道披露，军事科学院下属的军事医学研究院、国防工程研究院、军队政治工作研究院、系统工程研究院、战争研究院、防化研究院、军事法制研究院、国防科技创新研究院等八个研究院陆续亮相。

其中，军事科学院国防工程研究院政委一职由曾任军事科学院军事历史和百科研究部副部长的李泉少将担任。

责任编辑：张玉