刘新云任山西省公安厅党委书记 为副省长人选(图)

原标题：刘新云任山西省公安厅党委书记，为副省长人选

1月20日下午，省公安厅召开干部大会，宣布中央和省委关于山西省公安厅主要领导职务变动决定。会上，省委常委、组织部部长吴汉圣宣布，根据工作需要，中央决定，刘新云为山西省副省长人选；中共山西省委研究决定，刘新云任省公安厅党委书记，提名为省公安厅长人选。杨景海任省人民检察院党组书记，免去其省公安厅党委书记、厅长职务。省委政法委常务副书记闫喜春出席会议，杨景海主持会议。厅党委委员、副巡视员，各市公安局局长，驻厅纪检监察组正处级领导干部，厅机关各部门正处级以上领导干部，主持工作的副处级领导干部，厅直机构及事业单位主要负责人，山西警察学院主要领导，边防、消防、警卫军政主官，各序列公安局局长参加会议。会上，吴汉圣作了重要讲话，刘新云、杨景海分别作了表态发言。

吴汉圣作重要讲话

刘新云作表态发言

杨景海作表态发言

来源：微信公众号“山西省公安厅”

刘新云简历

刘新云，男，汉族，1962年9月生，山东淄博人，1984年5月入党，1981年7月参加工作，南开大学政治经济学院经济学专业毕业，经济学硕士。

1979.09--1981.07，山东省公安学校学习；

1981.07--1983.03，淄博市公安局二处办事员；

1983.03--1984.05，淄博市公安局淄川分局西关派出所民警；

1984.05--1985.03，淄博市公安局刑警大队机动队民警、副队长；

1985.03--1989.07，淄博市公安局副科级侦察员（其间：1986.02--1987.09挂职任淄博市淄川区东坪乡经委副主任；

1987.09--1989.07在中国人民警官大学干修科交通管理工程专业学习）；

1989.07--1992.07，淄博市公安交警支队淄川大队副大队长、大队长；

1992.07--1993.07，淄博市公安交警支队张店大队大队长；

1993.07--1994.07，淄博市公安交警支队副支队长兼张店大队大队长（副县级） ；

1994.07--1995.05，淄博市公安局张店分局局长；

1995.05--1997.07，淄博市公安局副局长兼张店公安分局局长（1993.09--1996.12在南开大学政治经济学院经济学专业学习，获经济学硕士学位）；

1997.07--1999.03，淄博市公安局副局长兼巡警支队政委（正县级）；

1999.03--2001.04，淄博市公安局副局长、党委副书记兼巡警支队政委；

2001.04--2002.12，淄博市公安局副局长、党委副书记兼巡警支队政委、市委610办公室副主任；

2002.12--2005.12，淄博市公安局政委、党委副书记；

2005.12--2008.12，菏泽市副市级干部，市长助理、市政府党组成员，市公安局局长、党委书记（2004.09--2006.12省委党校业余本科班法律专业学习）；

2008.12--2011.11，菏泽市人民政府副市长、市政府党组成员，市公安局局长、党委书记；

2011.12--2015.01，济南市副市级干部、济南市公安局局长、党委书记；2012年7月30日兼任济南市公安局督察长。

2015.01--任公安部网络安全保卫局局长。

（简历来源：中国经济网）

责任编辑：张玉