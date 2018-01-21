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河南省政协主席叶冬松已任河北省政协党组书记

河南省政协主席叶冬松已任河北省政协党组书记
2018年01月21日 21:37 澎湃新闻
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河北卫视《河北新闻联播》截图河北卫视《河北新闻联播》截图

　　据河北卫视《河北新闻联播》1月21日报道，今天下午，省政协党组书记叶冬松主持召开省政协党组（扩大）会议，学习党的十九届二中全会精神。

　　上述报道信息显示，河南省政协主席叶冬松现已出任河北省政协党组书记。

　　官方资料显示，叶冬松出生于1958年11月，安徽无为人，1977年3月参加工作，1981年6月加入中国共产党，南开大学经济学专业毕业，硕士研究生，高级经济师，高级工程师。

　　他曾先后担任过国土资源部财务司司长、人事教育司司长、部党组成员、副部长等职。2004年7月，叶冬松“空降”河南出任省委常委、组织部部长，并于2010年7月任省委副书记、省委组织部部长。2011年1月，叶冬松当选河南省政协主席，后于2013年1月连任。

　　2018年1月18日，中国人民政治协商会议河北省第十二届委员会委员名单公布，叶冬松位列“中国共产党河北省委员会”界别27人中。

　　澎湃新闻注意到，在此次省级两会召开前夕，已有多名省级政协主席跨省履新，譬如：安徽省政协主席徐立全出任湖北省政协党组书记；湖北省政协主席张昌尔出任安徽省政协党组书记；河北省政协主席付志方任山东省政协党组书记；山东省政协主席刘伟当选为河南省政协委员。

　　此外，中宣部副部长崔玉英出任福建省政协党组书记，国务院副秘书长江泽林当选吉林省政协委员。

责任编辑：张迪

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