原标题：2018年省级两会今起拉开大幕 这些看点值得关注

中新网客户端北京1月21日电（记者 阚枫）今天，安徽、新疆两省份将进入“两会时间”，2018年的省级两会也将就此拉开大幕。在贯彻十九大精神的开局之年，各地将如何规划发展蓝图，备受瞩目。这次省级两会还将完成省级人大、政府、政协的集中换届，多数省份还将选出首位省级监察委主任。

图为河南省政协召开新闻发布会，对外公布河南省政协十二届一次会议的相关信息。 韩章云 摄

政府工作报告看点多

——各地经济成绩单如何，怎样规划今年目标？

根据此前公布的消息，安徽省政协十二届一次会议和新疆维吾尔自治区政协十二届一次会议都将在今天开幕，今天起至本月底，全国31省份的省级两会都将密集召开。

无论是全国两会还是地方两会，政府工作报告都是备受舆论关注的焦点。按惯例，各地的政府工作报告将亮出各地过去一年的“经济成绩单”，并公布今年的经济发展目标。

本月18日，国家统计局公布2017年全年国内生产总值超82万亿，比上年增长6.9%，随着省级两会开幕，各省份将亮出什么样的成绩单，也较为引人关注。

2018年是贯彻十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，此次省级两会又适逢换届，各地政府工作报告将如何规划今年乃至未来5年的发展蓝图也值得期待。

此外，诸如京津冀协同发展、长江经济带等，各地如何进一步对接和落实国家战略，又如教育、就业、医疗、住房、扶贫等，各地又将如何回应民生关切，这些都是舆论关注各省份政府工作报告的切入点。

资料图：2018年1月16日，广东省政协向媒体介绍广东省政协十二届一次会议相关情况。程景伟 摄

省级人大、政府、政协换届

——多地强调换届纪律 确保大会风清气正

与常规年份的省级两会相比，作为换届之年，今年的省级地方两会将完成省级人大、政府、政协的集中换届，各地两会上的人事议题无疑将备受关注。

今年省级两会，将产生新一届省级人大常委会、省级政府、省级政协领导班子以及各省份高级人民法院院长、各省份人民检察院检察长，除此之外，不少省份还明确，省级人代会将选举省级监察委主任。

去年底到今年初，省级地方官员出现密集的人事变动，以省级政府为例，当前31位省级行政主官，出现了8位代省（市）长，8个省份包括福建、北京、辽宁、贵州、陕西、天津、重庆、吉林。循惯例，在即将召开的省级人代会上，代省（市）长有望通过相应选举程序后“转正”。

值得一提的是，作为换届之年的两会，省级两会前夕，多地在启动会议筹备工作之际，都特别强调了换届纪律和会议会风，要求严守政治纪律和组织纪律、换届纪律，加强会风会纪监督，确保大会风清气正。

资料图：2017年11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议通过全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。 中新社记者 杜洋 摄

各地监察体制改革引关注

——多省份将选出首位省级监察委主任

此次省级人代会上，省级监察委主任的产生格外引人关注。

去年10月末，十九大结束不久，中办就印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，明确在总结北京市、山西省、浙江省改革试点工作经验基础上，在全国各地推开改革试点。

自监察体制改革在全国推开以来，多省份陆续公布了省市县三级监察委的组建时间表，去年底以来，各地县、市两级的监察委已密集挂牌。随着省级人代会的召开，各地省级监察委主任也将陆续选出。

如何产生监察委员会主任和副主任、委员？去年12月，中纪委网站《回复选登》栏目推出“监察体制改革试点工作权威答疑”，其中包括中央纪委研究室对此问题的答复。

中央纪委研究室表示，监察委员会主任由本级人民代表大会选举产生，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免；在本级人民代表大会闭会期间，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免。（完）

责任编辑：柳龙龙