原标题：环保部通报9家企业未严格落实重污染天气应急预案

中新网1月21日电 据环境保护部宣传教育司官方微博消息，近日，环保部22个督查组和84个巡查组检查石家庄、济南、郑州等22城市重污染天气应急预警响应具体点位1027个，发现仍有9家企业（单位）未严格落实重污染天气应急预案停产、限产要求。

资料图：河北石家庄遭遇严重雾霾天气。图为市民戴口罩健身。中新社记者 翟羽佳 摄

河北省石家庄市灵寿县河北益康功能材料有限公司在重污染天气橙色预警时应停产一条生产线，但现场检查时发现该公司应当停产的一条生产线有余温，有明显的生产迹象；同时生产台账记录显示本应停产的生产线在1月12日和1月13日（橙色预警期间）仍处于生产状态。

河北省沧州市沧县广通精密铸造有限公司在重污染天气橙色预警时应停产，现场检查时正在生产，未响应重污染天气应急预案。

河北省邯郸市峰峰矿区峰峰鑫宝新材料科技有限公司现场检查时正在生产，卸车平台正在运行，未落实重污染天气应急预案要求停产；工地厂界倾倒有煤矸石、建筑材料等，施工裸地覆盖不完全。

河北省邯郸市峰峰矿区河北沃美新能源科技有限公司、中科鑫宝润浩邯郸服饰有限公司、中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司第四十四加油站、智晖彩艺有限公司，河北省邯郸市复兴区西环路绿化工程、复兴路工业厂房拆除工程在重污染天气期间，未按重污染天气应急响应要求停止施工；施工现场未落实六个100%，施工场地未围挡，未实行湿法作业，施工道路未硬化，未设置冲洗场地，施工场地未覆盖。

责任编辑：张建利