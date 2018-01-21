周杰伦胖出新宽度是奶茶的锅？背后的资本笑了

原标题：周杰伦胖出新宽度，奶茶的锅？背后的资本笑了...

发福、脱发、油腻……2017年关于中年男人的话题终于降温，可刚刚过了39岁生日的“男神”周杰伦的一组照片又“吓坏”了粉丝。

照片中，周杰伦身着一身黑衣，一边下车一边喝着奶茶，身材变胖不少，引来众多网友纷纷调侃：都怪奶茶喝太多了。

周杰伦对奶茶的情有独钟已不是秘密，不仅曾代言奶茶广告，还多次在公开场合被拍到喝奶茶的场景。

1月20日，周杰伦在自己的社交媒体账号上开玩笑说：

我发现不看镜头比较瘦……但奶茶我还是会喝。

▲图片来源：周杰伦instagram账号

周杰伦爱喝珍珠奶茶，可以理解，因为他们都来自宝岛台湾。但近几年，奶茶成了“网红”饮品，很多奶茶店的涌现，排队买奶茶的情形，就连“香飘飘”都登陆A股了……那么，中国人到底有多爱喝奶茶？

每人每年花80元喝奶茶

20世纪90年代中期以来，以港式奶茶和台式奶茶为代表的新式奶茶开始逐渐将连锁销售网络拓展至全国，其中港式奶茶以英式奶茶为基础衍生而来；台式珍珠奶茶则以植脂末替代鲜奶为主要成分，并以连锁及加盟等经营模式风靡全国。

在国内市场上，各种奶茶基本应有尽有。近年由于奶茶市场的不断推广普及，消费群体从学生，扩大到了大城市中高收入白领群体，价格也是越来越高。

据《21世纪商业评论》报道，中国茶饮市场坐拥近5亿消费者，其中城市消费者就占了2.54亿，女性占了71%。主流人群是以80和90后女性为主，这部分人群多为15-25岁年龄层为主。

根据支付宝口碑平台发布的消费数据显示，2017年，中国消费者餐饮类消费清单中，最火的产品，不是咖啡，也不是面包，而是奶茶。

在过去的一年之中，有差不多一亿用户曾经购买过奶茶，每个人在奶茶上的平均年消费额还达到了80元。其中又以上海人为最高，达到了134元。在奶茶消费中，平均每笔的交易额大约在20元左右，仅比中式快餐低10%。

奶茶背后的生意经

目前，奶茶市场大致可以分为传统杯装奶茶、液体奶茶和实体奶茶连锁店三种业态。

最早国内的奶茶市场便是从液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒袋装奶茶开始，比如“一年销量能绕地球3圈”的香飘飘奶茶。去年11月，香飘飘食品股份有限公司已经在A股上市。据招股说明书显示，目前，香飘飘在杯装奶茶市场占有率排第一。2014—2016年，香飘飘的净利润逐年增加，2016年达到了2.66亿元。但在2017年1-9月，净利润仅8183万元。可见，在奶茶品种日益增多的市场上，香飘飘的压力巨大。

除了香飘飘，品牌杯装奶茶还有周杰伦代言的“优乐美”、“香约”杯装奶茶、“立顿”奶茶及袋装奶茶。

香飘飘表示，随着新进入杯装奶茶市场的企业和品牌增加，市场竞争愈发激烈。公司存在维持市场占有率的风险。

此外，在液体奶茶领域，饮料行业巨头包括统一、麒麟、康师傅、娃哈哈、三得利等。

奶茶连锁店方面，目前有台式奶茶CoCo都可、贡茶、一点点等；港式奶茶桂源铺、米芝莲、大通冰室等；日式奶恋暖初茶；新式奶茶贡茶、喜茶等。

引人注目的是，一些奶茶连锁店最近得到了资本的青睐。21世纪经济报道称：

2016年，“喜茶”获得由IDG资本、乐百氏创始人何伯权共同投资的超1亿元的融资；

“奈雪的茶”在2016年曾获得天图资本的1亿元A轮融资；

inWE因味茶获得京东创始人刘强东等人5亿元投资；

台湾奶茶“一点点”获美亚投资1亿美元；

抹茶品牌关茶完成千万元Pre A轮融资……

不过，有些“排几个小时的队”才能喝上的奶茶，经常被质疑花钱请“排队托”。

在消费升级的大背景下，奶茶业也走向了“高级”化，不仅拼起了颜值，还迎来了更多的品种、更健康的原料、更好的口味和体验，以及更贵的单价。

所以你现在可以看到：越来越多的奶茶店将店面铺在高端商场；相比上一代奶茶品牌12-15元的均价，新式奶茶的价格一杯在20-30元。

喝奶茶容易发胖？

周杰伦长胖了，是否是奶茶惹的祸呢？喝奶茶是否容易发胖？

央视新闻2017年10月报道，记者在北京、上海等地调查走访时发现，与瓶装饮料不同，几乎所有的现制现售奶茶在外包装上都没有任何配料信息或是营养标签信息。上海市消保委专门组织了一次现制现售奶茶的比较试验，结果发现有不少产品都存在着不小的健康风险。

这次比较试验在上海市内的27家奶茶铺购买了奶茶样品共计51件，基本上涵盖了市场上主流的现制现售奶茶品牌的畅销产品，其中正常加糖的奶茶有27件，标称无糖的奶茶20件。在这次比较试验过程中，首先检测了27件标称正常加糖奶茶的总糖含量。

最终经过检测结果发现，27件标称正常加糖的奶茶平均下来，每杯奶茶样品的含糖量为33g，也就是说相当于平均加入了7块左右的方糖。其中，标称“人在茶在”牌丝袜奶茶单杯含糖量最高，达到了62g，相当于加入了13块方糖；其次是标称“卡旺卡”牌冰全套奶茶，单杯含糖量为52g，相当于加入了11块方糖；标称“乐乐茶”牌福冈抹茶，单杯含糖量为51g，也相当于加入了11块方糖。

▲图片来源：央视新闻截图

《中国居民膳食指南（2016）》中建议，“每天添加糖的摄入量应不超过50g，最好控制在25g以下”。也就是说这次比较试验中的有些奶茶，只要喝上一杯就已经超过了正常人体一天当中添加糖的摄入量。

责任编辑：张建利