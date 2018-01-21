“桑吉”号沉船海域溢油分布区面积约332平方公里

原标题：国家海洋局：“桑吉”号油轮沉船海域溢油分布区面积约332平方公里

1月21日，国家海洋局中国海警2502、2149船和向阳红19船继续在巴拿马籍“桑吉”号油轮沉没海域现场开展监视监测。

16时，海警船舶在沉船点附近海域巡视发现有油膜以沉船点为中心向四周扩散；距沉船点西北方向5公里处发现长约5.4公里、宽约1.4公里的银白色油污带。

卫星遥感数据解译发现，21日在图像覆盖海域监测到3处条块状溢油分布区，总面积约332平方公里。面积最大溢油分布区约328平方公里；面积最小溢油分布区约1平方公里。

国家海洋局工作人员21日在沉船周边海域开展现场监测，共采集了16个站位的水样。监测结果显示，2个站位的石油类物质浓度超过二类标准（50μg/L）。

（央视记者 付蕾）

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